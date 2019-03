ONG creat pentru propagandă! Vicepreședintele Tineretului Social Democrat din județul Olt a creat un ONG care militează pentru o "ideologie de stat". Este vorba despre Narcis Manicea, care a creat și o pagină de Facebook, intitulată „România Vorbește", sub pretextul combaterii știrilor false. Realitatea este cu totul alta, însă, pentru că acest ONG răspândește teorii ale conspirației și informații neverificate.

ONG-ul fals creat de vicepreședintele TSD Olt este conectat la rețeaua de propagandă a PSD. Narcis Manicea este fiul primarului PSD din comuna Osica de Sus. Interesant este că în această localitate, Darius Vâlcov a ascuns tablouri și lingouri de aur primite ca mită când era primarul Slatinei, potrivit dosarului său de la Înalta Curte.

Prin intermediul „România Vorbește", Manicea a dat publicității în luna ianuarie un raport de două pagini în care militează pentru revenirea la "o ideologie şi o gândire de stat".

Jurnaliștii de la pressone.ro au investigat Registrul ONG din România și au spus că nu au reușit să găsească nicio organizație care să aibă o astfel de denumire, care să fi fost înregistrată până la data de 28 februarie 2019.

"România Vorbește este o platformă liberă dedicată românilor patrioți care vor să-și facă auzite ideile și principiile!", este descrierea presupusului ONG.

Pagina de Facebook a apărut în decembrie 2018. De atunci, au început să fie publicate, printre altele, teorii ale conspirației, precum și informații false sau neverificate.

De asemenea, Manicea a creat și un grup de discuții, care poarte același nume, "România Vorbește".

Prin ideile care apar pe aceată pagină de Facebooks e numără câteva incluse în categoria propagandă pro-Kremlin care combate dezinformarea.

În plus, Manicea a avut o postare despre fosta șefă a DNA, în care a dezvăluit așa-zisele dedesubturi ale "numirii Laurei Codruța Kövesi în funcția de Procuror-Șef european", cu toate că respectiva procedură este încă în desfășurare.

"România nu a fost decât un test al Bruxelles-ului pentru a face din Europa un sistem și mai dictatorial decât este în prezent", este explicaţia ONG-ului.

Narcis Manicea este fiul primarului din comuna Osica de Sus, Gheorghe Manicea. El a fost ales pe listele PSD în vara lui 2017, în cadrul unui scrutin parțial.

