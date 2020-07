Opera Națională București lansează Stagiunea Estivală 2020: Concerte în aer liber în fiecare weekend, până pe 22 august (VIDEO)

Opera Națională București este din nou alături de public şi lansează Stagiunea Estivală 2020. În fiecare weekend, până pe 22 august, iubitorii de artă se vor putea delecta cu o serie de concerte în aer liber, intitulate „Seri de Operă Estivale”.

După o perioadă îndelungată în care activitatea artiştilor a fost oprită din cauza pandemiei de coronavirus, parfumul concertelor va reveni la Opera Națională din București, informează B1 TV.

Fiecare seară va avea o temă diferită, care îi va purta pe cei prezenți într-o călătorie muzicală electrizantă. Vocile artiștilor, pașii balerinilor și muzica se vor împleti în aceste seri estivale.

