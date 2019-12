Operațiunea 'CALORIFERUL ELECTRIC' de la Primăria Capitalei. Gabriela Firea, destăinuiri inedite: 'Am și niște pastile pe aici' (VIDEO)

Continuă epopeea caloriferului electric de la Primăria Capitalei. Edilul Gabriela Firea face spectacol, marți, pe Facebook după ce ieri imaginea cu un calorifer electric din biroul ei a ajuns virală pe rețelele de socializare.

"Ce buget, ce asumare, ce legi electorale, ce trafic si poluare???!! Ieri, tot fb-ul “canta” balada caloriferului! Ca sa vedeti cat de puerili au ajuns unii postaci si chiar influenceri... Asadar, suntem acum in direct atat eu, cat si caloriferul-vedeta!", spune Firea.

"Am acest calorifer și da, am și niște pastile pe aici pe undeva. (...)E păcat, ce să spun, e mare păcat, că aici a ajuns și politica și o parte din presă. Așa au ajuns să procedeze acești influenceri care le știu pe toate, nu au nicio pregătire în domeniul. Eu vă promit că voi reacționa de fiecare dată. Sunt un om normal, natural, nici nu m-am gândit când am început LIVE-ul ce obiect ar putea ajunge pe imagini. Și acest calorifer a ajuns subiect de mare știre", mai menționează edilul în LIVE-ul de pe Facebook.

Amintim că totul a pornit, luni, după ce Gabriela Firea s-a filmat în biroul său din Primăria Capitalei, vorbind despre proiecte mărețe, în timp ce bucureștenii stau în frig și uneori nu au nici apă caldă.

