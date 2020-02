Operațiunea munca-n zadar: Au curățat un sens, dar l-au înzăpezit pe celălalt (VIDEO)

Si nu doar reparatiile se fac fara niciun cap in Romania. Drumarii care au deszapetit Autostrada Soarelui au fost surprinsi in timp ce aruncau zăpadă de pe un sens pe altul. Poate asa se explica si de ce drumul spre mare a fost inchis saptamana trecuta timp de aproape o zi...

TOATĂ ROMÂNIA, ÎN LACRIMI! CARMEN HARRA A ANUNȚAT CINE VA MURI PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI ! E CUMPLIT ...

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.