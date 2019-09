Operator 112, dialog halucinant cu o apelantă: „Băiii, femeieeee! Încheie cu țigănia asta și nu mai urla! Ești nebună!? Vorbiți ca ciorile” (VIDEO)

După drama din Caracal, autorităţile nu şi-au învăţat lecţia! O demonstrează un caz recent, petrecut în Zalău. O femeie, bătută de un şofer, sună la 112 pentru a cere ajutor, însă operatoarea de la celălalt capăt al firului o jigneşte şi ţipă la ea, relatează B1TV.



Cei de la STS au confirmat incidentul, iar angajata nu va mai lucra în Centrul unic pentru apeluri de urgență 112.



Scenele halucinante au avut loc în Zalău! Femeia de 25 de ani a fost bătută cu bestialitate de către un şofer. Tânăra îl avea în braţe pe copilul de doar câteva luni, însă asta nu l a împiedicat pe şofer să să oprească. Victima a sunat la 112, iar dialogul este halucinant.

Operator: Cine te-o bătut cu mătura?

Florica: Șoferul ăla. Și mi-o lovit copilul doamnă. Aicea pe stradă.

Operator: Hereclean sau unde sunteți? (Plânsete de copil pe fundal)

Florica: Aicea la gară doamnă, aici în Zalău. Aici în centru.

Operator: Băiii, femeieeee!

Jiginirile din partea operatoarei de la celălalt capăt al firului continuă...

Deși manualul de operare în cadrul centrelor unice pentru apeluri de urgență prevede că operatorii „trebuie să-şi desfăşoare activitatea în linişte, evitând folosirea unui limbaj dur, violent, profanator sau jignitor şi întotdeauna să-şi controleze conduita în ciuda provocărilor."Operatoarea 112 continuă jignirile..

Operator 112: Copilul are nevoie de îngrijiri medicale?

Florica (disperată): Da mi-o lovit copilul, doamnă.

Operator 112: Tu femeie, eu te-am întrebat dacă îi trebe ambulanță! Florica: Nu-i trebe, nu-i trebe.

Operator 112: Încheie cu țigănia asta și nu mai urla! Da???

Operator 112: Vorbește la poliție că vorbiți ca ciorile.

În acest caz reprezentanții STS au spus că s-a constituit o comisie internă cu privire la "cercetarea modului de gestionare al apelului de către operatoarea 112". Conform STS, pe perioada cercetării operatoarea 112 nu va mai opera în Centrul unic pentru apeluri de urgență 112.

În anul 2018 au fost înregistrate 9 reclamații împotriva operatorilor 112, iar în 2019 au fost înregistrate 6 reclamații, spune instituția. S-au luat măsuri disciplinare legat de 3 apeluri în 2018, respectiv 2 apeluri anul acesta.

