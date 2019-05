Fostul vicepremier Gabriel Oprea s-a prezentat joi la secţia specială de investigare a magistraţilor pentru a fi audiat ca martor în dosarul aducerii în ţară a lui Nicolae Popa, dosar în care este urmărită penal Laura Codruţa Kovesi.

"Sunt citat ca martor într-un dosar, când mă întorc, o să vă spun. Acum aflăm", a spus Gabriel Oprea în faţa jurnaliştilor la sosire.

Această citare vine în aceeaşi zi cu chemarea fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. (Detali AICI)

Dosarul a fost deschis în decembrie 2018, în urma unei sesizări depuse de fostul deputat Sebastian Ghiţă. Acesta susţine că fosta şefă a DNA i-a cerut să achite 200.000 de euro pentru aducerea în ţară, cu un avion, din Indonezia, a lui Nicolae Popa, pe numele căruia exista un mandat internaţional de arestare.

