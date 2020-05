Încă un spital din România devine focar de coronavirus. Opt cadre medicale, dintre care 3 medici, de la Spitalul Municipal Dorohoi au fost confirmate cu coronavirus, fiind transferate la Spitalul Judeţean Botoşani.

Monica Adăscăliței, directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) a Municipiului Botoșani,a declarat, vineri, pentru B1 TV că s-a luat măsura testării mai multor cadre medicale, dar și a pacienților internați la unitatea spitalicească din Dorohoi, după ce un angajat al spitalului a fost confirmat pozitiv cu COVID-19.

În urma primirii rezultatelor, s-a constatat că opt cadre medicale sunt purtătoare ale virusului chinez. Toate sunt asimptomatice, spune șefa DSP Botoșani.

„Personalul medical de la Spitalul Municipal Dorohoi, de pe secția chirurgie și ATI, a fost testat după ce a luat contact direct cu un caz confirmat de COVID-19, tot din secția de chirurgie. În urma testării, opt cadre medicale au ieșit pozitive. După rezultatul pozitiv, aceștia au fost internați la Spitalul Județean Botoșani. Toți sunt asimptomatici”,

De asemenea, Adăscăliției a precizat că există în curs o anchetă epidemiologică.

Totodată, rectorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) a Municipiului Botoșani precizează că au fost testate suplimentar, vineri dimineață, alte 40 de cadre medicale, dar și pacienți de pe secția de chirurgie și ATI.

De asemenea, spune aceasta, spitalul nu va fi închis.

În prezent sunt dezinfectate secţia de Chirurgie şi secţia ATI, după care activitatea medicală va fi reluată.

În funcţie de necesităţi, se va lua măsura sprijinirii Spitalului Municipal Dorohoi cu personal medical pentru desfăşurarea în condiţii optime a actului medical.

