Oradea: O șoferiță drogată a intrat într-un copac și în gardul unei case (VIDEO)

O tânără din Oradea a fost la un pas să-și piardă viața. Femeia, care are 24 de ani, s-a urcat drogată la volan și a făcut prăpăd. A intrat cu mașina într-un copac și în gardul unei case. Tânăra are acum dosar penal, informează B1 TV.

Ea a pierdut controlul volanului într-o curbă ușoară, a lovit copacul, iar apoi intrat în gardul uneia dintre case.

