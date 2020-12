Orașul Constanța, în carantină de sărbători. Prefectul Silviu Coșa: Trebuie să ținem cont de pandemie, ca să apucăm să ne putem bucura cât mai sănătoși de următoarele sărbători (VIDEO)

Municipiul Constanța va fi în carantină de sărbători, în condițiile în care autoritățile au decis să prelungească măsura cu încă două săptămâni. „Nu ne putem raporta la această perioadă a sărbătorilor ca la o perioadă de normalitate, este o situație anormală determinată de pandemie, trebuie să ținem cont de ea, astfel încât să apucăm să ne bucurăm cât mai sănătoși de următoarele sărbători”, a subliniat prefectul Silviu Coșa, vineri, în direct pe B1 TV.

