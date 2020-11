Miercuri seara, în platoul B1 TV, vicepremierul Raluca Turcan a confirmat faptul că premierul Ludovic Orban, recent întors din Israel a convocat de urgențăo ședință operativă la Palatul Victoria, pe tema creșterii numărului de cazuri de COVID-19 din România. La ședință participă Ministerul Sănătății, MAI, DSU și MAPN.

În prezent, potrivit informațiile oferite de vicepremierul Raluca Turcan, ședința de urgență de la Guvern este în desfășurare, iar în cadrul acesteia se discută posibile măsuri ce ar urma să fie luate la nivelul localităților, având în vedere numărul mare de infectări raportat de către Grupul de Comunicare Strategică.

„Da, așa este, premierul s-a întors dintr-o vizită oficială în Israel și acum este la Palatul Victoria cel mai probabil, cu colegii mei, astfel încât să discute măsurile care se prefigurează, în special la nivelul localităților în care numărul de infectări la mia de locuitori este peste trei”, a precizat Raluca Turcan, în platoul B1 TV.

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, miercuri, 8.651 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, un nou maxim absolut după cel înregistrat marți. Recorduri negative au fost stabilite și în ceea ce privește numărul de decese legate de această boală infecțioasă înregistrate pe un interval de 24 de ore, 146, dar și numărul de pacienți infectați cu noul coronavirus ce sunt internați în secțiile de Terapie Intensivă din țară, 1.001.

