Orban: Din Poliția Română au plecat mii de polițiști cu experiență. Nu știu cum poate fi compensată această lipsă (VIDEO)

Premierul interimar Ludovic Orban a atras atenția, miercuri, la ședința de bilanț pe anul 2019 a Poliției Române, că peste 7.000 de polițiști cu experiență au plecat din sistem în urma schimbărilor din legislație, ceea ce ”a afectat dramatic capacitatea operativă”.

„Din Poliția Română au plecat peste 7.000 de polițiști cu experiență atunci când s-a modificat legislația și s-a plafonat pensia la nivelul salariului brut.

Este păcat ca polițistul operativ, când ajunge la pensie, să fie tratat la fel ca unul care a fost la butoane și a speculat legislația, astfel încât să-și umfle veniturile brute pe final de carieră, astfel încât să aibă niște pensii care nu au nicio legătură cu venitul pe care l-a avut în timpul activității. Trebuie să existe o diferențiere.

Plecarea a peste 7.000 de polițiști a afectat dramatic capacitatea operativă, lanțul de comandă, inclusiv nivelul informativ-operativ al Poliției pentru că fiecare polițist cu experiență care știe foarte bine mediul social în care trăiește, (...) care sunt mediile de provenineță ale potențialilor infractori, odată plecat din Poliție, pleacă cu toate informațiile, toate cunoștințele și toată expertiza”, a atenționat Ludovic Orban.

Totodată, prermierul a subliniat că această lipsă este una dificil de compensat.

”Nu știu cum poate fi compensată această lipsă majoră. Sigur, prin cadre tinere, dar (...) nu poți să trimiți pe teren, cum am văzut situații în media, tineri cu un an sau doi de experiență, care nu știu cum să reacționeze într-o situație, nici nu știu procedurile, dar să aibă determinarea, forța, capacitatea de a face față riscurilor și situațiilor tensionate care apar în teren.

Trebuie investit, pe de o parte, în îmbunătățirea pregătirii care există în Academie și în alte instituții, dar mai ales în pregătirea continuă. Este necesară, mai ales pentru cei care sunt operativi, o pregătire continuă, o creștere a capacității, a capabilității de intervenție a fiecărui polițist”, a mai spus Ludovic Orban.

