Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, în cadrul unei conferințe de presă de la Palatul Victoria, că există un plan de pregătire graduală a spitalelor, în vederea tratării cazurilor de infecție cu noul coronavirus.

”Am participat la o videoconferință cu managerii spitalelor. Punem în practică un plan de pregătire graduală a spitalelor.

Pregătim a treia linie de apărare, adică în fiecare județ să existe un spital dedicat exclusiv pacienților cu coronavirus”, a anunțat Ludovic Orban.

Totodată, șeful Guvernului a subliniat că este foarte important să fie crescută capacitatea de diagnosticare a cazurilor de contaminare cu noul coronavirus.

”Am plecat de la un număr foarte redus de aparate Real Time PCR. În prima parte au funcționat 9 asemenea aparate, acum sunt 19 în funcțiune. Am identificat toate PCR-urile pe care le putem folosi – la ANSVSA, facultăți, la institute de cercetare. Am achiziționat până acum zece aparate noi. Prin Unifarm avem un contract prin care au fost deja achiziționate zece aparate Real Time PCR, din care patru sunt deja montate”, a precizat Ludovic Orban.

Premierul a mai spus că în perioada următoare va exista o problemă cu kiturile de testare.

”Văd mulți care se pricep la coronavirus, ca și la fotbal. Dar epidemiologii au spus că diagnosticarea trebuie făcută cu aparatele PCR, nu pe teste rapide, pentru că au marjă de eroare de 20%, care reprezintă un risc enorm. Înseamnă că noi am putea elibera cu certificat 20% din cei bolnavi.

Pe lângă kiturile deja cumpărate, am fost informat de UNIFARM că există un contract cert și vom primi kituri pentru testarea a 100.000 de persoane

Suntem în curs de achiziție a 100 de ventilatoare la UNIFARM. ONAC are contract pentru 200 de ventilatoare. Dar va trebui să așteptăm livrarea lor”, a mai spus Ludovic Orban.

