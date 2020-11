Ordin dat de Raed Arafat: Toate unitățile de primiri urgențe sunt obligate să preia toți pacienții aduși de ambulanțe

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a dispus, printr-un ordin emis luni, ca toate unitățile și compartimentele de primiri urgențe să preia toți pacienții aduși de ambulanțe, indiferent de situația locurilor disponibile în secțiile spitalelor de care aparțin. Secretarul de stat arată, în document, că spitalele nu au dreptul să restricționeze accesul ambulanțelor la structurile de primiri urgențe sau camera de gardă.

Toate unitățile și compartimentele de primiri urgente sunt obligate, începând de luni, să preia toți pacienții aduși de ambulanțe, indiferent de situația locurilor disponibile în secțiile spitalelor, conform unui ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat.

De asemenea, secretarul de stat în Ministerul Sănătătii arată, în acest ordin, că personalul structurilor de urgentă are obligația să preia pacientul în cel mai scurt timp posibil, să-i asigure asistentă medicală de urgentă și să elibereze echipajul de la Ambulantă în cel mult o oră de la sosirea în UPU sau CPU.



Ordinul a fost emis de Arafat luni și prevede:

Art 1 (1) Începând cu data prezentului ordin, toate Unitățile de Primiri a Urgențelor (UPU)/UPU-SMURD Compartimentele de Primiri a Urgențelor (CPU) au obligația de a prelua toți pacienții aduși de către ambulanțele aparținând serviciilor de ambulanță publice sau SMURD, indiferent de situația locurilor disponibile în secțiile spitalelor de care aparțin.

2. Unitățile sanitare nu au dreptul să restricționeze accesul ambulanțelor la structurile de primiri urgențe sau camera de gardă

3. Personalul structurilor de urgență menționate la art 1 alin (1) are obligația să preia pacientul în cel mai scurt timp posibil, să-i asigure asistența medicală de urgență, inclusiv investigațiile necesare și consulturile de specialitate, eliberând echipajul respectiv în cel mult o oră de la sosirea în UPU sau CPU.

Art 2. Personalul din dispeceratele integrate sau colocate aparținând serviciilor de ambulanță publice și SMURD are obligația ca, în cazul urgențelor non-COVID, să direcționeze echipajele către cel mai apropiat spital competent, indiferent de situația locurilor disponibile.

Art 3. Prezentul ordin se transmite Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției în vederea diseminării către toate serviciciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București -Ilfov, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și toate Inspectoratele pentru Situații de Urgență.

Creștere explozivă a bilanțului în România

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, marți, 7.733 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, într-un nou record negativ stabilit de pandemia de coronavirus în România. Totodată, potrivit autorităților, pe un interval de 24 de ore au fost înregistrate 120 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2, consfințind un maxim absolut de la izbucnirea crizei sanitare și din acest punct de vedere. Același bilanț arată că numărul total de pacienți depistați cu această boală infecțioasă internați în unitățile sanitare de profil este de 11.897, dintre care 974 sunt la Terapie Intensivă – de asemenea un număr fără precedent.

Distribuția îmbolnăvirilor, per județe, arată în felul următor: Alba 156 de cazuri noi (5.537, număr total de cazuri confirmate), Arad 164 (5.820), Argeș 179 (7.416), Bacău 118 (8.638), Bihor 249 (7.256), Bistrița-Năsăud 124 (2.968), Botoșani 108 (3.520), Brașov 193 (10.113), Brăila 44 (3.514), Buzău 57 (4.085), Caraș-Severin 80 (2.832), Călărași 52 (1.806), Cluj 355 (10.191), Constanța 182 (6.439), Covasna 21 (2.354), Dâmbovița 127 (6.874), Dolj 183 (7.159), Galați 60 (6.543), Giurgiu 57 (2.013), Gorj 62 (3.104), Harghita 73 (3.226), Hunedoara 115 (4.520), Ialomița 119 (2.275), Iași 181 (11.299), Ilfov 172 (6.426), Maramureș 254 (4.858), Mehedinți 49 (2.277), Mureș 145 (5.743), Neamț 122 (6.462), Olt 68 (3.841), Prahova 174 (10.061), Satu Mare - (1.958), Sălaj 70 (3.081), Sibiu 166 (5.979), Suceava 165 (9.692), Teleorman 70 (3.291), Timiș 318 (9.914), Tulcea 15 (1.576), Vaslui 142 (5.246), Vâlcea 83 (5.273), Vrancea 15 (3.599). Cu o incidență de 3,94, Municipiul București are 762 de cazuri noi și 37.650 per total, în timp pentru alte 127 nu este precizată nicio zonă a țării.