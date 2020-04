Ordonanța militară 9. Când ar putea fi emisă și cui se adresează aceasta

Ordonanța militară nr. 9 urmează să fie adoptată în cursul acestei săptămâni, așa cum a declarat însuși ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. Noile reglementări date în contextul stării de urgență se adresează navigatorilor. Totodată, la graniţa cu Bulgaria s-ar putea permite tranzitarea de către agricultorii din cele două ţări, aşa cum se întâmplă la frontiera cu Ungaria.

Ministrul a precizat, într-o intervenție la B1 TV că în noua ordonanţă ar trebui să fie ridicate o parte din restricțiile ce îi vizează pe navigatori cum ar fi aducerea mărfurilor cu șlepul, cu nava într-o ţară în amonte pe Dunăre. În acest caz, navigatorii ar urma să rămână pe navă și sunt feriți de riscul de a fi contaminați și de a-i contamina la rândul lor pe alții, chiar dacă pătrund într-o zonă roșie.

Practic, ministrul a precizat că navigatorii ar avea celași regim pe care îl au transportatorii auto care pătrund în țară prin intermediul unor coridoare rutiere. Dacă acest lucru se va întâmpla, Ordonanța militară nr. 9 va introduce în excepțiile privind efectuarea controalelor tot ceea ce ține de navigația de mărfuri.

În ceea ce privește agricultorii de la sud de Dunăre, ministrul de Interne a precizat că aceștia ar trebui să poată trece frontiera româno-bulgară, așa cum lucrătorii pot trece graniţa de vest pe o anumită distanță. În acest sens, Ordonanța militară nr.9 va trebui să reglementeze zona de sud, granița cu Bulgaria, în ceea ce privește tranzitul transfrontalier pentru muncile agricole.

Ministrul de Interne a mai precizat că Ordonanța nr. 9 vine și cu clarificări pentru cei care merg la munci agricole, mai ales că a văzut „o interpretare a faptului că unii sunt opriţi atunci când merg la munci agricole.

„În funcție de decretul prezidențial de săptămâna viitoare mai sunt și alte zone sau domenii de care trebuie să ne ocupăm, cu siguranță săptămâna viitoare, în concluzie, va mai fi o ordonanță”, a precizat ministrul de Interne Marcel Vela.

Președintele Klaus Iohannis așteptat să prelungească starea de urgență

Ministrul de Interne a făcut acest anunț în contextul în care s-a discutat în spațiul public despre prelungirea stării de urgență de către președintele Klaus Iohannis. Încă din data zilei de 6 aprilie, președintele Klaus Iohannis a precizat că există toate premisele ca starea de urgență să fie prelungită până la jumătatea lunii mai.

"Trăgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgență. Am cerut Guvernului să vină cu propuneri pentru a fi incluse în decret. Săptămâna acesta elaborăm textul, iar la începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret, prin care voi prelungi starea de urgență cu încă o lună.Această perioadă este absolut necesară pentru a ține evoluția epidemiei sub control”, declara președintele Klaus Iohannis.

Amintim faptul că Președintele Klaus Iohannis a emis, în 16 martie, decretul privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul țării pentru o perioadă de 30 de zile. Dacă nu va fi prelungită, starea de urgență ar urma să se încheie marți.

Ce conține ultima Ordonanță militară emisă de autorități

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a prezentat, săptămâna trecută, principalele prevederi din Ordonanța Militară nr. 8, care a impus noi restricții în contextul extinderii cazurilor de coronavirus.

Potrivit Ordonanșei Militarp nr. 8 suspendarea zborurilor dinspre și spre Spania se prelungește pentru încă 14 zile, începând cu 14 aprilie.

De asemenea, piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, pentru agricultorii care prezintă cerrtificat de producători agricoli.

Ordonanța Militară nr. 8 conține o anexă, în care sunt precizate și punctele de trecere a frontierei de stat româno-maghiare, prin care pot trece lucrătorii transfrontalieri.

Actul normativ mai precizează faptul că pe perioada stării de urgență se interzice și se suspendă exportul pentru următoarele produse agroalimentare: grâu, orz, ovăz, porumb, orez, făină de grâu, soia, floarea soarelui, ulei de semințe, zahăr, produse de brutărie, patiserie, biscuiți, turte sau alte reziduuri solide rezultate din produse din domeniile cerealelor și panificației.

Ultimul bilanț prezentat de autorități

Potrivit ultimului bilanț prezentat de către autorități un număr de 333 de persoane au fost confirmate cu noul coronavirus de duminică până luni. Astfel, bilanțul îmbolnăvirilor cu COVID-19 ajunge la 6.633. Dintre aceste persoane infectate cu virusul chinez, 914 au fost declarate vindecate și externate.

În cee ce privește numărul deceselor, 318 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. Autoritățile mai anunță că 231 de pacienți se află înternați la Terapie Intensivă.