Zi agitată în Parlament. Membrii Comisiei juridice din Senat se întrunesc luni pentru o discuție asupra ordonanțelor privind legile justiției.

La dezbatere este aşteptat şi ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu.

Potrivit senatorului Şerban Nicolae, preşedintele Comisiei juridice, ordonanțele se referă la unele măsuri care au fost luate în timpul guvernului anterior.

Este vorba despre ordonanțele 7, 12 și 95. Mai exact, cele care vizează noile condiții de admitere în magistratură, modul în care se calculează pensia de serviciu a angajaţilor, dar şi o serie întreagă de aspecte de natură tehnică.

