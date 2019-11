Presa elvețiană a creionat un articol destul de critic la adresa României, despre care spune că, deși găzduiește atât tragerea la sorți pentru EURO 2020, cât și o parte din meciurile de la turneul final, nu are nici infrastructura gata și, mai mult decât atât, este în pericol să rateze calificarea.



Materialul este scris de Matin, un cotidian din „Țara Cantoanelor”, și a fost preluat de Rador și citat de G4media.ro. Nu are noroc noul selecţioner naţional, Mirel Rădoi, care va asista sâmbătă (ora 18:00 în Elveţia) la tragerea la sorţi oficială a competiţiei la Bucureşti, fără să ştie dacă echipa lui va juca printre marii fotbalului european: pentru a spera să-şi obţină biletul, România va trebui să aştepte o semifinală de baraj contra Islandei, pe 26 martie la Reykjavik, înaintea unei eventuale finale pe 31 martie în Bulgarua sau în Ungaria, scrie Le Matin.



Publicația notează că situația arată sumbru și în ceea ce privește stadioanele din Capitală. România a promis să modernizeze patru stadioane din București, care vor servi pentru antrenamentele echipelor calificate. Cu toate acestea, Ludovic Orban, noul premier al României, a anunțat că doar două dintre ele vor fi „funcționale” la momentul EURO 2020.



„Eram mulţumit când am auzit că vom găzdui aceste meciuri, gândindu-mă că vom avea în sfârşit infrastructură nouă la Bucureşti. Dar am rezolvat problema româneşte”, încălcându-ne toate angajamentele, ironizează un alt suporter, Adrian, 32 de ani. Inaugurat în octombrie, şantierul căii ferate care ar trebui să lege aeroportul de principala gară din Bucureşti este astăzi întârziat din cauza unui proces al riveranilor.



Faţă de aceste critici, coordonatorul naţional al evenimentului, Florin Șari, dă asigurări că nu trebuie să ne facem griji: „Am parcurs un drum lung şi am intrat pe ultima linie dreaptă”, a declarat el pentru AFP, potrivit acelorași surse. „Infrastructurile promise nu sunt cerute de UEFA, ele erau destinate pur şi simplu să ne sorijine candidatura”. Echipele vor dispune, după părerea lui, de trei alte stadioane pentru antrenamente, la periferia Bucureştiului.



Şi hotelierii îşi freacă mâinile. „Mizăm pe un total de 120.000 de turişti străini care vor petrece în medie două zile în România şi vor cheltui aici între 80 şi 106 milioane de franci”, a arătat pentru AFP preşedintele Federaţiei hotelierilor români, (FHR) Călin Ile. „Nu va fi totul perfect, dar vom fi la înâlţime”, conchide jurnalistul sportiv Ovidiu Ioaniţoaia.