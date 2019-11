Cele peste 14.000 de oi moarte în portul Midia au stârnit revolta organizațiilor care luptă pentru drtepturile animalelor. Chiar dacă țara noastră a fost avertizată în nenumărate rânduri pentru modul inuman în care exportă animale vii, în special ovine, în Orientul Mijlociu, până acum nu au fost luate nici un fel de măsuri pentru a stopa acest calvar prin care trec zecile de mii de animale care părăsesc România. Din datele apărute în spațiul public se pare că anual ar fi peste 100 de astfel de trasporturi.

Gabriel Păun, directorul organizaţiei pentru Europa a organizaţiei „Animal International“, spune, într-un comunicat de presă că țara noastră ar trebui să trasporte doar animale vii: „dacă existau proceduri pentru astfel de situaţii de urgenţă şi, mai ales, dacă România ar exporta carne în loc de animale vii. Imaginile pe care le-am obţinut includ mii de animale prăbuşite în pereţii laterali ai vasului înainte ca acesta să intre sub apă şi animalele să se înece, urmate de filmări de astăzi dimineaţă cu animale moarte plutind pe apă”.

