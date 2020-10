Halloween este o sărbătoare care are loc an de an pe data de 31 octombrie. Aceasta este de origine celtică și este preluată astăzi de multe popoare din lumea occidentală, ea răspândindu-se în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii.

Care este originea sărbătorii de Halloween și cum a evoluat aceasta în timp

Urmăriți Halloween-ul la origini și veți ajunge chiar înapoi în negura Orientului Antic al Irlandei și a festivalului celtic din Samhain, o mare sărbătoare a focului și a sărbătorilor care a marcat sfârșitul sezonului de lumină și începutul zilelor întunecate ale iernii .

În acest moment de tranziție, celții credeau că există o interacțiune între lumile celor vii și cei morți și că spiritele se pot mișca între ele. Temându-se că tot felul de ființe ar putea să-i tragă în lumea cealaltă înainte de vremea lor, celții s-ar fi deghizat în costume pentru a-i confunda și a-i speria pe fantomele, zânele, hobobii și demonii care călătoresc.

Practica modernă de a te îmbrăca la Halloween este bine înrădăcinată în aceste vechi obiceiuri celtice precreștine, la fel ca și tradiția de a aprinde focuri, care a început pe vârfurile dealurilor din Irlanda, cu clanuri și comunități care se adunau pentru a aprinde uriașe focuri ceremoniale de Samhain, scrie latfusa.com.

Unul dintre cele mai mari festivaluri de foc celtice a fost la vârful Tlachtga, sau Dealul Ward din actuala zonă Meath. Săpăturile arheologice recente sugerează că dealul a fost folosit pentru sărbători în urmă cu peste 2.000 de ani, iar manuscrisele vechi dezvăluie că celții au aprins aici un foc din care au fost reaprinse toate focurile din Irlanda.

Până în prezent, zona din jurul Dealului Ward și a dealului Tara din apropiere, unde au domnit Înalții Regi ai Irlandei, rămâne unul dintre centrele tradițiilor irlandeze de Halloween. Festivalul Puca, o sărbătoare a Samhainului din secolul XXI, are loc în fiecare an în Meath și în Louth.

Sărbătorind Irlanda ca locul de naștere al Halloweenului, evenimentele Puca includ în mod normal o reconstituire impresionantă a iluminării simbolice a focului Samhain, muzică live și spectacole, instalații de lumină uimitoare și multe altele.

Dovlecii aprinși cu fețe înfricoșătoare este un alt aspect mult iubit de Halloween. Practica cioplirii acestora a început în Irlanda, unde napii și cartofii mari au servit ca lanterne originale Jack-o-lantern.

De fapt, numele decorațiunii de Halloween provine dintr-o poveste populară irlandeză despre un bărbat pe nume Stingy Jack care a jucat un truc pe Diavol. Ca o pedeapsă pentru șmecheria sa, Diavolul l-a condamnat pe Jack să rătăcească eternitatea doar cu o brățară aprinsă din focurile veșnice ale Iadului în interiorul unui nap pentru a-și lumina drumul.

Imigranții irlandezi au adus în cele din urmă tradiția în America, iar dovleacul de iarnă a devenit acum parte integrantă a festivităților de Halloween.

”Trick or treat” este o altă tradiție de Halloween originară din Irlanda, în acest caz cu copiii și săracii care merg din ușă în ușă pentru a cere mâncare sau bani. Cântau cântece sau ofereau rugăciuni pentru sufletul morților în schimbul mâncării, de obicei o prăjitură care era o pâine turtită care conținea fructe. Această tradiție era cunoscută sub numele de „suflet”.

Obiceiul de a se îmbrăca în costume și de a face vizite la casă pentru a solicita mici cadouri de dulciuri, fructe și bani este implementat și în prezent în Irlanda și în multe alte țări din întreaga lume.