Orlando Șchiopu, prim-adjunct al ISU în momentul Colectiv: ”Nu suntem pregătiţi în şcoli pentru dezastre şi nici nu suntem roboţi”

Inspectorul-şef al ISU Orlando Şchiopu, care a coordonat pentru un timp intervenția de la incendiul din clubul Colectiv, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că școlile din România nu sunt pregătite pentru astfel de dezastre.

Șchiopu este cel care, potrivit imaginilor publicate joi de jurnaliștii de la Libertatea, a fost auzit înjurând victimele din club în timpul intervenției. (Detalii AICI)

"Am dat faţă în faţă cu o situaţie pe care nu am mai întâlnit-o. Nu suntem pregătiţi în şcoli pentru dezastre şi nici nu suntem roboţi. Am fost anunţaţi pentru un incendiu, nu anunţaţi că ar fi câteva sute de oameni care nu pot ieşi dintr-o incintă sau mari arşi", a spus Orlando Şchiopu.

"Era mult mai important să scot toţi oamenii din acea incintă, să îi evacuăm la ambulanţe. (...) În interiorul clubului sunt pompieri care caută. Nu se văd pe imagini. (...) Toţi pompierii care au fost acolo au acţionat cum au putut mai bine", a mai spus Șchiopu.