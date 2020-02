Cea de-a 92-a gală de decernare a premiilor Oscar a avut loc în noaptea de duminică spre luni la Dolby Theatre din Los Angeles.

Gala a fost a fost difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.

Premiile Oscar sunt atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS).

Marele câștigător al galei de la Hollywood a fost regizorul sud-coreean Bong Joon-ho, autorul fimului „Parasite”, recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor.

Pelicula a câştigat premiul pentru cel mai bun film al anului, fiind pentru prima oară în istoria Oscarurilor când acest trofeu e câștigat de un film străin.

Iată mai jos lista completă a trofeelor atribuite în cadrul celor 24 de categorii de premii care au fost decernate la gala Oscar 2020, potrivit Agerpres.

Cel mai bun film: "Parasite"

Cel mai bun regizor: Bong Joon-ho ("Parasite")

Cel mai bun actor în rol principal: Joaquin Phoenix ("Joker")

Cea mai bună actriţă în rol principal: Renee Zellweger ("Judy")

Cel mai bun actor în rol secundar: Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Laura Dern ("Marriage Story")

Cel mai bun lungmetraj internaţional: "Parasite" (Coreea de Sud)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Toy Story 4"

Cea mai bună scenografie: "Once Upon a Time... in Hollywood"

Cel mai bun scenariu adaptat: "Jojo Rabbit" (Taika Waititi)

Cel mai bun scenariu original: "Parasite" (Bong Joon Ho şi Han Jin-won)

Cea mai bună imagine: "1917"

Cel mai bun montaj: "Ford v Ferrari"

Cea mai bună coloană sonoră: "Joker" (Hildur Gudnadóttir)

Cel mai bun cântec original: "I'm Gonna Love Me Again" (compus de Elton John pentru filmul "Rocketman")

Cel mai bun montaj de sunet: "Ford v Ferrari"

Cel mai bun mixaj de sunet: "1917"

Cele mai bune efecte vizuale: "1917"

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: "Bombshell"

Cele mai bune costume: "Little Women"

Cel mai bun scurtmetraj animat: "Hair Love"

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "The Neighbors' Window"

Cel mai bun lungmetraj documentar: "American Factory"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)".