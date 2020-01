Haos pe Otopeni: Nervi întinși la maxim din cauza unei defecțiuni (VIDEO)

Nervi întinși la maximum pentru pasagerii care au plecat, vineri dimineață, din aeroportul Henri Coandă, după ce a apărut o defecțiune la sistemul de transfer al bagajelor, informează B1 TV.

Peste 300 de oameni așteaptă să-și predea bagajele, dar banda de transport nu merge de mai bine de o oră.

Incidentul a apărut într-o perioadă aglomerată din punct de vedere al călătoriilor, întrucât copiii sunt încă în vacanța de iarnă, așa că multe persoane sunt încă concedii.

Angajaţii Ryanair cară bagajele de pe bandă cu puținele cărucioare care se găsesc în incinta aeroportului.

