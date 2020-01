OTRAVA din farfurie. O consumi ZILNIC fără să știi: Nu este nici zahar, nici sare, ci...

Glutamatul de sodiu E621 este un aditiv care este pus in cantitati mari in aproape toate produsele alimentare, iar proprietarii de restaurante il cunosc destul de bine, deoarece il adauga pentru a spori aroma alimentelor, potrivit cezicelumea.ro. Pulberea alba cristalina arata ca sarea si ca zaharul.

Aceasta este cea mai mortala otrava pe care o mananci in fiecare zi. Nu este nici zahar, nici sare, ci …..

Acesta poate fi adaugat la orice produs alimentar. Glutamatul de sodiu duce la cresterea apetitului, supraalimentare si obezitate. Este folosit pentru a agita celulele creierului, efectul este acela al unui medicament care patrunde cu usurinta in sange si creier si conduce la o modificare a genelor responsabile pentru simtul gustului. Glutamatul de sodiu este continut in toate felurile de carnati, cremwursti, mezeluri, chips, supe, conserve si multe altele.

O doza pentru corpul unui adult este de 1,5 grame pe zi, iar pentru copii – nu mai mult de o jumatate de gram. Astazi, lumea consuma aproximativ 200.000 de tone pe an de acest supliment.

Simptomele de supradozaj de la E621 sunt numite “sindromul restaurantului chinezesc” si se manifesta prin letargie, migrena, tulburari de vedere, palpitatii, perturbarea echilibrului hormonal, greata, slabiciune, ameteli, dureri in piept si altele.

Aceasta nu numai ca imbunatateste gustul natural al produselor, dar imbunatateste aroma produselor conservate. Glutamatul de sodiu permite producatorilor de alimente sa economiseasca carne si alte componente naturale.

Unul dintre efectele negative ale utilizarii de glutamat de sodiu este ca aceasta afecteaza receptorii limbii, care, in timp, deterioreaza perceptia gustului alimentelor.

De multe ori din cauza glutamatului de sodiu, mancarea pare mai delicioasa si nu ne putem opri din mancat chips-uri, snacks-uri, supe si asa mai departe. Acesta provoaca dependenta si este binevenit pentru producatori, deoarece le cresc vanzarile.

Nu uitati!

Producatorii de alimente au avantajul de a utiliza E621, deoarece acest supliment reduce costurile de productie si mascheaza defectele ( si anume productia care urmeaza sa fie scoasa din uz).

Fiti atenti atunci cand alegeti produsele alimentare, cititi informațiile de pe ambalajul produsului. Cel mai bine este sa folositi condimente naturale pentru gatit.