Începând de joi a intrat în vigoare OUG care reglementează activitatea de transport persoane în regim de taxi. Actul normativ nu scoate de pe piață aplicațiile de ridesharing, însă șoferii acestora vor putea fi sancționați mult mai ușor, amenzile fiind cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.

Însă, autoritățile au promis din nou o OUG care să reglementeze activitatea lor.

Care este poziția companiilor afectate

Cătălin Codreanu, președintele Asociației "Coaliția pentru Economia Digitală", care reprezintă interesele companiilor afectate, a precizat, pentru B1.ro, că ”până când noua reglementare va fi adoptată de Guvern, va continua starea de incertitudine și va rămâne riscul unor abuzuri care să afecteze în mod serios activitatea”.

”Am avut o întâlnire cu miniștrii Dezvoltării Regionale și Transporturilor în care am discutat din nou de necesitatea reglementării serviciilor de ridesharing. Noi am avut toata deschiderea și am oferit toate informațiile solicitate. (...) Cei doi miniștri ne-au asigurat însă, din nou, că textul va fi finalizat și va fi pus în dezbatere publică în cel mai scurt timp posibil.

Din păcate, până când noua reglementare va fi adoptată de guvern, va continua starea de incertitudine și vă rămâne riscul unor abuzuri care să afecteze în mod serios activitatea noastră și pe cei 2.5 milioane de utilizatori ai aplicațiilor noastre”, a menționat Cătălin Codreanu.

Șoferii UBER au ieșit pe teren. Care sunt riscurile

Cu toate acestea, unii șoferi Uber și-au luat inima în dinți și au ieșit să-și desfășoare activitate, a declarat pentru B1.ro, Alexandra Corolea, purtător de cuvânt al companiei.

”O parte dintre șoferi au ieșit azi să-și desfășoare activitatea. Noi le-a trimis un mesaj în care le-am spus că le înțelegem îngrijorarea și că noi îi susținem așa cum i-am susținut și până acum. Ei au la dispoziție un avocat care-i poate consilia pe partea asta juridică și noi îi susținem și i-am susținut și înainte (...) Le-am spus că îi vom ține la curent cu discuțiile avute la Guvern, care, din păcate, trenează”, a declarat Alexandra Corolea.

Cât despre creșterea tarifelor de joi, purtătorul de cuvânt Uber a declarat că ”s-a întâmplat fie din cauza ploii, pentru că atunci când plouă sau e vremea rea sunt foarte mulți oameni care comandă Uber și atunci cererea crește și apare tariful dinamic. Încă nu e clar dacă e din cauza lipsei șoferilor sau a vremii”.

Deja, până în prezent, cel puțin un șofer Uber a fost amendat de autorități. (Detalii AICI)

Reacția autorităților: Ministrul Răzvan Cuc refuză dialogul

Contactat de B1.ro, vicepremierul Daniel Suciu nu a făcut declarații pe acest subiect, precizând că ”la ora 18, la Guvern, va avea loc o conferință de presă a domnului ministru Răzvan Cuc, unde vă va da și lămuriri suplimentare”.

B1.ro a trimis în repetate rânduri o serie de întrebări și ministrului Răzvan Cuc, însă, acesta nu ne-a oferit niciun răspuns.