Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, în debutul şedinţei de marţi, adoptatea unei ordonanţe de urgenţă pentru reglementarea serviciilor de ride-sharing. Şefa executivului a subliniat că este important să se asigure condiţii de siguranţă pentru ca cetăţenii să poate alege serviciile de cea mai bună calitate.

”Astăzi adoptăm proiectul de act normativ pentru transportul alternativ de persoane. Vom stabili o formulă care să asigure cetățenilor un transport public în siguranță, care să încurajeze concurența și care să asigure servicii de cea mai bună calitate.”, a declarat Viorica Dăncilă.

Acest proiect vine să oprească problemele pe care le întâmpineau aplicaţii precum UBER, Bolt şi Clever după adoptarea taximetriştilor. Adoptarea noilor măsuri pentru aceste aplicaţii de ride-sharing au provocat proteste în rândul taximetriştilor care vor ca aceste aplicaţii să dispară de pe piaţă.

