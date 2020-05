Premierul României, Ludovic Orban, a declarat, joi, că în ședința de Guvern se va discuta despre adoptarea proiectului de OUG prin care să stabilească măsurile active de sprijin pentru angajatori și angajați după 1 iunie.

Mai precis, se va decide pentru ce domenii se menține șomajul tehnic, formula de sprijin pentru angajați și angajatori pentru cei care revin la muncă, măsuri pentru categoriile defavorizate, pentru cei aflați cu 10 ani înainte de pensionare, și pentru tineri.

”E un număr mare de tineri în șomaj, care caută un loc de muncă”, a spus Ludovic Orban.

Reamintim că, Ludovic Orban a participat, anterior ședinței de Guvern, la ședința Consiliului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă în care au fost adoptate măsurile de relxare care vor intra în viguare de la 1 iunie.

Astfel că, primul ministru a menționat că începând cu data de 1 iunie se permite prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spații destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt persoane care provin din familii diferite.

Persoanele care vor să meargă la terasă sunt obligate să respecte măsurile de protecție sanitară stabilită prin ordin comun al ministrului Sănătății, ministrului Economiei și președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, potrivit premierului.

Acesta a mai reamintit că Comitetul Național pentru Situații de Urgență a hotărât că de la data de 1 iunie este permis accesul la plajă. Orban a declarat că ”accesul se realizează cu asigurarea de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanle prezente, asigurarea unei distanțe de minim 2 metri între șezlongurile care sunt utilizate de persoane care fac parte din familii diferite și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului Economiei, ministrului Sănătății și ministrului Mediului Apelor și Pădurilor”.

Premierul a mai declarat, în ședința de Guvern, că de la 1 iunie se permite organizarea și desfășurarea de spectacole în sistemul de drive-in, cu condițiile care vor fi stabilite prin ordin comun.

