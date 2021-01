(P) 5 retete in care poti folosi turmeric

(P) Turmericul sau curcuma este un condiment extrem de versatil, care poate fi utilizat atat in bauturi, cat si in feluri principale de mancare sau deserturi. Urmatoarele 5 retete cu turmeric, menite sa ii inspire pe cei care isi doresc sa manance sanatos, pot fi preparate cu mai multe ocazii. Unele dintre ele pot fi consumate ca feluri de mancare, pe cand alte retete sunt benefice in tratarea si preventia anumitor afectiuni.

Oua cu turmeric, kale, iaurt si bacon

Banalele oua ochiuri se pot transforma intr-un mic dejun special. Pentru aceasta reteta este nevoie de:

150 grame de iaurt grecesc;

4 felii de bacon;

4 oua;

5 linguri de ulei de masline extravirgin;

cateva frunze de kale, rupte in bucati mai mari;

½ lingurita de turmeric ;

; sare, piper, fulgi de paprika;

1 lime taiat in sferturi.

Cele 4 felii de bacon se introduc in cuptorul incins la 200 de grade si se lasa 15 minute, pana cand devin crocante. Fiecare felie de bacon se taie apoi in 4 bucati.

Frunzele de kale se asezoneaza cu 2 linguri de ulei de masline si cu sare. Se introduc in cuptor si se lasa 7 minute la 200 de grade. La jumatatea timpului se intorc.

Cele 3 linguri de ulei de masline ramase vor fi folosite pentru a gati ouale intr-o tigaie antiaderenta la foc mediu. Atunci cand albusul oualor este inchegat, tigaia se ia de pe foc, se inclina usor, iar in ulei se adauga turmericul. Cu o lingura, uleiul cu turmeric, inca incins, se toarna deasupra oualor pana cand acestea sunt complet gatite.

Pentru plating se va adauga in farfurie un strat de iaurt grecesc, urmat de bacon si kale. Peste acestea se adauga ouale si uleiul cu turmeric ramas in tigaie. Se asezoneaza totul cu sare, piper, fulgi de paprika si lime.

Dressing cu iaurt, turmeric si castraveti

Acest preparat poate inlocui cu succes alte sosuri, fiind extrem de sanatos. Pentru dressingul cu iaurt este nevoie de:

1 catel de usturoi, ras;

2 castraveti mici, rasi si storsi foarte bine;

2 linguri de ulei de masline extravirgin;

200 grame de iaurt grecesc;

½ de lingurita de coaja de lamaie, rasa;

1 lingura de zeama de lamaie;

1 lingurita de frunze de menta proaspete, tocate;

1 lingurita de ghimbir proaspat, dat pe razatoare

1 lingurita de turmeric;

sare si piper.

Uleiul si turmericul se incalzesc intr-o craticioara la foc mic, amestecand ocazional. Focul se opreste in 2-3 minute, atunci cand uleiul incepe sa faca mici bule. Se lasa la racit.

Intr-un castron se amesteca toate celelalte ingrediente, inclusiv uleiul racit. Se asezoneaza dupa gust cu sare si piper.

Smoothie cu apa de cocos, citrice si turmeric

Exista foarte multe retete interesante cu turmeric, asa cum este si acest smoothie pentru care este nevoie de:

2 linguri de lapte de cocos neindulcit;

250 ml de apa de cocos neindulcita;

30 grame de fulgi de ovaz;

1 portocala sau 2 clementine, curatate si taiate cuburi;

1/2 lingurita de ghimbir tocat;

1 lingurita de miere sau sirop de agave;

1 lingurita de pudra de turmeric;

¼ lingurita de extract de vanilie

Fulgii de ovaz se maruntesc in blender pana cand se transforma intr-o pudra fina. Se adauga restul ingredientelor si se amesteca in blender pana cand rezulta o bautura omogena. Cei care prefera un smoothie cu o consistenta mai groasa, pot lasa preparatul 5 minute la frigider inainte de a il consuma.

Turmeric latte

Aceasta bautura are proprietati antiinflamatorii, fiind folosita de peste 3000 de ani in India, in medicina Ayuverdica. Ingredientele de care este nevoie sunt:

½ lingurita de pudra de turmeric;

1 cm de radacina de ghimbir;

un praf de piper negru proaspat macinat, care ajuta la absorbtia nutrientilor din turmeric;

250 ml de lapte de cocos sau de migdale;

¼ lingurita de unt ghee sau ulei de cocos;

cate ¼ de lingurita de cardamom, ghimbir, scortisoara si miere cruda.

Toate ingredientele se pun in blender, iar amestecul rezultat se transfera intr-o craticioara si se lasa la foc mediu pret de 15 minute. Atentie: preparatul nu trebuie sa fiarba, ci trebuie doar sa se formeze mici bule la suprafata lichidului.

Clatite americane cu turmeric

Pentru acest desert delicios, dar sanatos, care se prepara foarte usor este nevoie de urmatoarele ingrediente:

200 de grame faina;

1 lingurita de praf de copt;

2 lingurite de miere;

¼ lingurita de pudra de ghimbir;

½ lingurita de pudra de turmeric;

200 ml lapte;

3 oua;

25 de grame unt topit;

unt pentru gatit clatitele.

Toate ingredientele se amesteca intr-un bol, pana cand rezulta o compozitie fina, fara cocoloase. Intr-o tigaie pusa pe foc mediu se topeste putin unt si pentru fiecare clatita se adauga doua linguri din compozitie. Dupa 2-3 minute, clatita se intoarce si se mai lasa inca un minut. Clatitele se servesc cu toppingul preferat.

Beneficiile consumului de turmeric

In afara faptului ca este un condiment versatil, care aduce un plus de savoare mancarii, consumul de turmeric ajuta organismul sa lupte impotriva afectiunilor. Proprietatile antioxidante ale turmericului au transformat acest condiment intr-un superaliment. Beneficii turmeric pot fi observate in numeroase cazuri si afectiuni, precum:

senzatia de arsura;

balonare;

colita;

diabet;

diaree;

dureri de cap;

dureri de stomac;

icter;

infectii urinare si probleme ale rinichilor;

lipsa poftei de mancare;

nivel ridicat al colesterolului;

oboseala cronica;

probleme ale ficatului;

probleme menstruale;

raceala si gripa;

retentie de apa;

sindromul colonului iritabil;

ulcere stomacale.

Asadar, cei care doresc sa adauge in mancare ingrediente care aduc beneficii, turmeric sau alte superalimente, pot incerca una dintre retetele pr