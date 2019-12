Pacienta care a luat foc pe masa de operație de la Spitalul Floreasca a murit

Femeia în vârstă de 66 de ani care a luat foc, pe 22 decembrie, pe masa de operație de la Spitalul Floreasca în timp ce era supusă unei intervenții chirurgicale a încetat din viață duminică seară.

Incidentul s-a petrecut pe 22 decembrie, femeia suferind arsuri pe 40% din suprafața corpului. Femeia suferea și de cancer pancreatic

O echipă condusă de Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății s-a aflat în această dimineață la Spitalul Clinic de Urgență București pentru a verifica starea de sănătate a pacientei arse pe masa de operație, cât și calitatea îngrijirilor medicale acordate. De asemenea, sunt studiate unele documente ale Foii de Observație Clinice Generale.

Secretarul de stat Horațiu Moldovan a relatat că incendiul s-a produs după ce bisturiul electric a fost folosit cu un biocid, deși instrucțiunile aparatului interzic această combinație.

"Acest accident combustional intrachirurgical este rezultatul combinaţiei între un biocid care s-a folosit la aseptizarea tegumentelor pacientei cu concentraţie ridicată de alcool, câmpurile chirurgicale textile şi folosirea unui electrobisturiu. Este foarte probabil ca, din intersecţia acestor trei elemente, să se fi produs acest incident. Este un biocid care s-a folosit la aseptizarea câmpului operator, a tegumentelor pacientei. Acel biocid are autorizaţia de a fi folosit în acest sens, problema este că electrobisturiul care s-a folosit are în specificaţia tehnică interdicţia de a fi folosit în combinaţie cu biocidul respectiv", a afirmat Horaţiu Moldovan, la Spitalul Floreasca.

Ministrul Sănătății, Victor Costache, a precizat că vineri seară a aflat de femeia arsă de la Spitalul Floreasca și, imediat, a cerut control deoarece exista pericolul mușamalizării cazului. El a declarat că este surprinzătoare atitudinea chirurgilor care refuză să coopereze cu echipa de control.

Chirurgul Mircea Beuran susține că nu a fost în sala de operații când s-a petrecut incidentul, el fiind chemat ulterior și a încheiat operația.

"Am intrat în programul operator după ce trecuse evenimentul, iar pacienta fusese mutată într-o ală sală. Echipa am găsit-o speriată, șocată de evenimentul respectiv, am continuat operația și am finalizat-o. Este firesc că în clipa în care am intrat într-un bloc operator, am făcut o intervenție, e reintervenție. Prin fișa postului, șeful de secție, calitate pe care o am, trebuie s-o facă. În condițiile acestea, am parafat protocolul operator. Au existat încă doi chirurgi. Regula este ca cel cu grad cel mai mare - operând și finalizând operația am pus această parafă”, a spus acesta