IMAGINI REVOLTĂTOARE: Pacient inconștient, lovit peste cap cu un baton de salam de un paramedic SMURD (VIDEO)

Situație revoltătoare la Orşova! Un pacient a fost umilit chiar de către echipajul SMURD care trebuia să-l transporte la spital pentru a-i acorda îngrijiri medicale. Pacientul a fost lovit cu un baton de salam, în cap, de medicul de pe ambulanţă, care mai apoi l-a şi jignit pe bărbat, informează B1 TV. După ce povestea a ajuns în atenţia presei, superiorii medicului s-au sesizat şi au dispus o anchetă pentru a stabilit exact împrejurările şi cine se face vinovat de această situaţie.

Imaginile au şocat întreaga ţară în doar câtvea ore după ce au ajuns în spaţiul public. Clipul revoltător a fost postat pe o reţea de socializare de un bărbat din Orşova, împreună cu mesajul: ”Așa se poartă băieții de la SMURD cu pacienții!”. Filmarea arată cum membrul echipajului de pe ambulanță îl loveşte în cap cu un baton de salam pe pacientul inconştient, în timp ce îl întreabă dacă vrea parizer. La finalul clipului video, se poate auzi cum ambulanțierul i s-a adresat într-un mod jignitor bolnavului aflat în stare de inconştiență.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a reacţionat ca urmare a apariţiei imaginilor în spaţiul public. IGSU a lansat un apel către populaţie pentru identificarea paramedicului care a filmat şi umilit un pacient în ambulanţă.

