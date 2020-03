O femeie care s-a întors din Italia și acuză durere în gât a fost transportată la Spitalul Matei Balș din București, a anunțat Grupul de Comunicare Strategică duminică seară.

“Pacientul a fost transportat cu un echipaj SMURD pentru a fi testată cu în vederea stabilirii dacă a fost infectată cu noul tip de coronavirus.

Astfel, femeia nu este confirmată ca fiind purtătoare a virusului, ci se fac verificări pentru a se stabili acest lucru, având în vedere simptomele prezentate și zona din care a revenit în țară”, se arată într-o informare a Grupului de Comunicare Strategică.

Potrivit informațiilor apărute în presă, ar fi vorba despre o studentă din Regie, care a fost dusă Matei Balș cu izoleta.

