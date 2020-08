Pacienți, plasați în izolare în saloane fără toaletă, la Spitalul Elias din Capitală. Mărturia incredibilă a unei femei: ”Mi-au zis că nu înțeleg de ce nu am acceptat, că au fost alții care au acceptat așa ceva” (VIDEO)

Imagini incredibile vin de la Spitalul Elias, acolo unde o pacientă care trebuia să fie operată de hernie ombilicală a trimis în presă o filmare cu condiţiile în care stă în spital. Pacienta a fost testată pentru infecția cu noul coronavirus și a fost lăsată să stea, până la primirea rezultatului, într-un salon în care nu există toaletă. Femeia a fost nevoită să îşi depoziteze excrementele într-o pungă. Revoltată, ea a surprins condiţiile în care sunt obligaţi să stea oamenii în izolare, fără acces la toaletă.

”Vii să te operezi la Elias de hernie, te bagă la izolare din cauza COVID-ului într-un salon fără toaletă. Îţi aduce o ploscă, nişte saci şi pamperşi, îţi faci nevoile în saci şi ploscă”, a povestit pacienta.

Excrementele pacienţilor ajung într-o cutie care apoi este strânsă de către personalul medical.

Într-o intervenție telefonică pe B1 TV, Mihaela Trepăduș, pacienta în cauză, a declarat că personalul de la Spitalul Elias a întrebat-o de ce nu a acceptat să stea în aceste condiții pentru că alți pacienți au fost de acord să rămână în acel salon.

”Eu nu am fost suspectă de COVID. Mi s-a zis că astea sunt procedurile pentru a mă interna în spital, mi s-a zis că trebuie să trec prin izolare. Rezultatul testului COVID nu venise până ieri la ora 17.00 (luni – n.r.), când eu am plecat din spital. L-am întrebat pe medic de ce nu mi-a spus că e nevoie, că venem eu cu testul făcut.

Luni, la o oră după ce am făcut computerul tomograf, a venit doctorul care m-a operat, cu un domn profesor. Când au intrat în salon, domnul doctor a zis: «dânsa este doamna Trepăduș». La care, domnul profesor a spus «a, aia care ne-a făcut reclamă».

După ce am făcut, cum au zis ei, acel «tam-tam», mi s-a găsit salon cu toaletă. Mi-au zis că nu înțeleg de ce nu am acceptat, că au fost alți pacienți care au acceptat așa ceva", a declarat pacienta.

