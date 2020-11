La Timișoara, pacienții cu forme medii sunt externați, pentru a face loc cazurilor grave de COVID-19. Virgil Musta: la 20% din cazurile totale de infecție, 10% evoluează sever și 4-5% decedează (VIDEO)

Medicii cauta solutii in tara ca sa le faca loc in spitale bolnavilor de Covid aflati in stare grava. La Timisoara, unde sase pacienți cu SARS-COV 2 au murit din cauza lipsei locurilor la Terapie Intensivă, situatia este critica. Prefectul spune ca ar mai fi gasit 70 de paturi in doua clinici ale Spitalului Municipal. Intre timp pacienți cu forme medii sunt externati ca sa faca loc celor care au nevoie urgenta de ajutor.

Medicul Virgil Musta, a oferit mai multe detalii, în direct, pentru B1 TV:

„Spitalul ASCAR a intrat de astăzi în sistem COVID-19, ceea ce, pentru câteva zile, ne permite să internăm pacienții cu forme medii și severe și să încercăm să găsim și soluții în continuare, pentru că la numărul mare de cazuri care vin zilnic, probabil că și acest spital se va umple în cel mai scurt timp”, a explicat medicul Virgil Musta.

Proporția între cazurile ușoare și grave de COVID-19, în România

Medicul Virgil Musta a fost întrebat și care este proporția dintre patologiile severe de COVID-19 și cazurile ușoare, având în vedere situația critică de la Timișoara.

„Statistica arată un lucru foarte clar și este o statistică mondială, care arată că la 20% din cazurile totale de infecție, 10% evoluează sever și 4-5% decedează (...) Aceste forme de 20% riscă să depășească și sistemul nostru de sănătate, pentru că acestea sunt cu saturație scăzută de oxigen, afectare pulmonară și există terpie clinică specializată”, a declarat el.

Doar cazurile grave de COVID-19, tratate în spital

Medicul Virgil Musta a fost întrebat și dacă ar exista o soluție, prin care patologiile severe să fie singurele tratate în spital, iar cazurile medii să fie gestionate la domiciliu:

„Este o soluție, noi chiar lucrăm aici la o astfel de soluție, aveum un proiect în acest sens și în momentul în care nu vom mai avea locuri în spitale și numărul de cazuri va fi mare, ne-am organizat ca să putem oferi asistență și la domiciliu, pentru cazurile care, chiar dacă necesită oxigen, nu necesită intervenția rapidă în ATI, să nu necesite oxigen cu presiune mare. Este vorba despre formele medii, care pot fi manageriate și de la domiciliu”, a declarat el.

Situație critică la Timișoara

Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș" din Timișoara este plin, fără niciun pat liber la Terapie Intensivă, din cele 14 disponibile inițial. O criză care deja a făcut victime, spun chiar medicii de aici.

Într-o singură noapte au murit șase bolnavi de COVID-19 internați pe secții, a căror stare s-a agravat. Ar fi trebuit transferați la ATI, dar nu mai era loc.

„Au fost, intra-devar, 6 cazuri grave, varstnici, cu patologii asociate si comorbiditati, in special din sfera neurologica. Din punctul nostru de vedere, erau intr-o faza terminala, la care supraadaugarea covidului practic le-a incetat aceste functii vitale”, a precizat doctoral Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara.