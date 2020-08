Pacienții declarați vindecați nu scapă de COVID-19: Virusul prezent în organism se poate reactiva / Cât de grave sunt simptomele (VIDEO)

Pacienții vindecați de COVID-19 nu scapă de boală. Este avertismentul medicilor infecţionişti, care au explicat că noul coronavirus nu dispare din corp, iar cei care înving noul tip de virus se pot reinfecta. Astfel, odată instalată, infecţia se poate reactiva, chiar dacă pacientul va dezvolta forme mai ușoare ale bolii. Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli infecțioase „Sfânta Parascheva“ din Iași, a explicat într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că din expriența sa cu astfel de pacienți, aceștia nu prezintă forma grave ale bolii, însă pot răspândi virusul.

Medicii infecționiști avertizează că noul coronavirus se poate reactiva în organismul pacienților vindecați

”Nu trebuie să îi panicăm pe cei care ne ascultă. Foarte mulți se vindecă și rămân cu anticorpi care îi și protejează ulterior, dar și sunt persoane are au apărut pozitive după ce s-au negativat. Noi am gândit că nu este vorba despre o reinfecție, adică o pătrundere, din nou a virusului în organism, ci este vorba despre o redeșteptare a virusului, care rămâne cantonat în anumite zone ale aparatului respirator, de unde, în anumite condiții, el se redeșteaptă. Astfel de exemple mai avem, este cel al virusului herpetic. Așa s-ar explica revenirea stării de pozitivitate. Am avut în clinică 3-4 pacienți care au prezentat această evoluție. Faptul bun este că la această revenire au avut o stare generală foarte bună și s-au și externat imediat. Ne facem însă gânduri în ceea ce privește posibilele sechele. În afară de posibile modificări la nivelul aparatului respirator, am înțeles că există pacienți care prezentau dificultăți la mers pe probleme neurologice”, a explicat medicul ieșean.

Medicul Carmen Dorobăț: Redeșteptarea virusului poate însemna o zonă de contragiozitate

În același timp, Carmen Dorobăț a spus că este foarte posibil ca pacienții acre se confruntă cu o redeșteptare a virusului să fie contagioși.

”Redeșteptarea poate însemna o zonă de contragiozitate. Posibil ca pacienții să fie contagioși în această perioadă. Tot din experiența noastră, a infecționiștilor, din altă patologie, cum este infecția cu HIV sau infecția cu virus hepatitic B, în momentul în care încărcătura virală crește, atunci, într-adevăr, pacientul devine contagios. Și aici, un test pozitiv, poate însemna o încărcătură virală mai mare și pacientul să poată să fie contagios. Din nefericire, nu există o corelație matematică fixată între o valoare matematică a încărcăturii virale și contagiozitatea unui anumit pacient. S-au făcut puține studii în acest sens, vom vedea ce ne va rezerva viitorul”, a spus managerul Spitalului de Boli infecțioase „Sfânta Parascheva“ din Iași.

În ceea ce privește gravitatea simptomelor manifestate de pacienții aflați într-o astfel de situație, Carmen Dorobăț a explicat: ”Probabil că depinde de la caz la caz. Dacă am discuta despre un organism care ar avea anumite comorbidități, atunci ar putea să devină și o stare de agravare, și mă refer în special la boala cronică pulmonară și boala cronică cardiacă. În rest, din experiența clinicii, cei care se repozitivează au avut o evoluție bună și nu au pus probleme deosebite”.Andreea Esca, noi mărturii despre coronavirus: ADEVĂRUL pe care publicul îl aştepta de mult

Situația cazurilor de COVID-19 în România

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat luni că, în ultimele 24 de ore, au fost depistate cu coronavirus încă 823 de persoane, iar 19 pacienți cu COVID-19 au murit. Astfel, bilanțul epidemiei a ajuns la 54.009 de infectări și 2.432 decese. În secțiile de terapie intensivă sunt internați în acest moment 419 de oameni.