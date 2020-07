Pacientul care refuză să se externeze din spital chiar dacă s-a vindecat de infecția cu noul coronavirus. Cele 39 de zile de spitalizare nu l-au convins că e sănătos

În condițiile în care românii fug de internarea în spital, un ieșean de 54 de ani refuză să se externeze după 39 de spitalizare, chiar dacă s-a vindecat de infecția cu COVID-19 și medicii l-au pregătit de plecarea acasă de o săptămână.

Bolnavul a fost internat pe 27 mai la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, pentru că era infectat cu noul coronavirus, însă de o săptămână testele arată că s-a vindecat. Totuși, el acuză în continuare probleme respiratorii și vrea să mai stea o perioadă sub supravegherea medicilor, deoarece se teme că se va putea trata corespunzător acasă.

Bărbatul a făcut o declarație prin telefon pentru Digi24 și a spus că a fost la un pas de moarte și că inițial corpul lui nu a răspuns la tratament. Chiar dacă acum se simte mai bine, este în continuare slăbit și crede că nu poate respira fără ajutorul aparatului de oxigen, pe care nu îl are acasă.

"Nu puteam să respir, sunt dependent de aparate, eu acasă nu am aparate. Şi când aveam probleme, automat masca de oxigen o foloseam. Am preferat să rămân să mă tratez, să plec cât de cât în stare normală, ca să nu am probleme”, a explicat pacientul.

Medicii spun că deși viața nu îi mai este pusă în pericol, însă bărbatul se simte mai în siguranță în spital.

„El a avut două teste negative, dar are încă fenomene respiratorii medii și are ședințe cu kinetoterapeutul din spital, care îi explică cum să se descurce și să respire acasă. El mai stă de vorbă și cu personalul medical și cu psihologii din spital și cred că vrea să mai stea pentru că se simte în siguranță. A avut o formă medie a bolii, cu unele disfuncții respiratorii în urma cărora a avut nevoie, din când în când, și de oxigen, dar fără a fi intubat”, a declarat dr. Carmen Dorobăț, managerul spitalului, pentru Libertatea.