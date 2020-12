Pact între marile lanțuri farmaceutice privind accesul românilor la vaccinul COVID-19: "Condițiile de stocare și de transport sunt esențiale"

Membrii Asociaţiei Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR) au semnat un pact pentru asigurarea condiţiilor tehnice necesare pentru facilitarea accesului pacienţilor români la vaccinul anti-Covid-19, în contextul Strategiei şi a planului de acţiuni privind vaccinarea.

Pact pprivind distribuția vaccinului COVID-19



“ În acest context, considerăm că sectorul de distribuţie şi retail farmaceutic reprezintă o verigă importantă a sistemului de sănătate din România şi trebuie să fie parte integrantă din infrastructura reţelei de vaccinare avută în vedere în cadrul strategiei naţionale. Tocmai de aceea, pentru a veni în întâmpinarea acestui demers, am decis semnarea unui Pact de solidaritate care ne va permite să realizăm acţiuni de sprijin sub tutela şi directa organizare şi supraveghere a autorităţilor competente, fără a implica vreo acţiune concertată de aliniere între membrii ADRFR", a declarat Iulian Trandafir, preşedintele ADRFR, potrivti unui comunicat de presă.

Acesta a mai precizat că stocarea şi transportul vaccinului sunt esenţiale în stabilirea procesului de punere pe piaţă:



"În această perioadă premergătoare campaniei de vaccinare anti-COVID-19, la nivel global, toţi distribuitorii din sectorul farmaceutic urmăresc cu maximă atenţie comunicările producătorilor privind condiţiile de stocare şi transport ale vaccinului, deoarece acestea sunt esenţiale în stabilirea procesului de punere pe piaţă. Companiile din cadrul ADRFR depun toate eforturile pentru a fi pregătite să sprijine autorităţile în momentul demarării campaniei naţionale de imunizare", a adăugat Trandafir.



Asociaţia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România reuneşte principalii operatori de distribuţie şi retail farmaceutic din România.



ADRFR este membru cu drepturi depline al Groupement International de la Repartition Pharmaceutique (GIRP-Asociaţia Europeană a Distribuitorilor Farmaceutici) şi al European Federation of Pharmachy Chains (EFPC - Federaţia Europeană a Lanţurilor de Farmacii), din anul 2019.

Vaccinul ar putea fi autorizat înainte de Crăciun

Agenţia Europeană a Medicamentului ia în calcul să emită - înainte de Crăciun - un aviz ştiinţific favorabil vaccinurilor-candidate împotriva covid-19 care îi va fi cerut, a anunţat miercuri directoarea executivă a EMA Emer Cooke, relatează Reuters.

”Dacă totul merge bine, sperăm să fim în măsură să avem o opinie pozitivă înainte de Crăciun”, a declarat într-un interviu acordat postului irlandez de radio RTE Emer Cooke.

Numărul vaccinurilor care ar putea fi autorizate în săptămânile viitoare în UE a crescut la trei, după ce laboratorul britanic AstraZeneca a publicat luni, după laboratoarele americane Pfizer şi Moderna, rezultate favorabile ale unor teste clinice.L-au prins cu 124 km/h în localitate, în România. Şoferul i-a zis doar o frază judecătorului şi l-a iertat de tot

Obiectivul EMA este să dea o recomandare pozitivă în acelaşi timp cu Agenţia americană a medicamentului (FDA) - care mizează pe o decizie cu privire la vaccinul Pfizer la jumătatea lui decembrie, a declarat Emer Cooke.