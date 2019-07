EXCLUSIV ONLINE // Situație revoltătoare pentru locuitorii unui cartier rezidențial din Iași unde vecinii acuză un cuplu că ține zeci de câini în curte pe care apoi îi vinde în străinătate. Câinii sunt adoptați de la padocul primăriei Iași care se află la Tomești sau sunt luați de pe stradă și aduși direct în curtea transformată în padoc temporar.

Deși au sesizat toate instituțiile statului locuitorii din zonă nu au primit lămuriri și li se spune că o anchetă a fost deschisă. Cu toate că au trecut mai mult de 40 de zile de când au trimis sesizările, nimeni nu a venit să verifice zona sau să întrebe care este situația cu acești câini.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.