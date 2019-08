EXCLUSIV ONLINE // Duminică seară o furtună puternică a devastat o parte din București, pagube producându-se și pe aeroportul Otopeni. Mai precis, două aeronave ale TAROM au fost avariate.

În acest context, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, întrebat fiind de reporterul B1.ro, că vina nu este a TAROM ci a angajaților aeroportului.

”Au fost două aeronave afectate: un ATR și un Boeing. I-am spus doamnei director Mezei în cursul zilei de ieri (duminică, n.r.) că am primit si eu informarea vis a vis de modul în care au fost afectate cele două aeronave. Eu cred că trebuie să ne îndreptăm și împotriva celor care gestionau acele scări, pentru că ele trebuiau prevăzute cu elemente de siguranță, nu bate vântul și scara se lovește de fuselajul aeronavei (...) Pe mine mă îngrijorează faptul că pagubele produse la cele două aeronave practic au dus la întârzieri (...) Nu din cauza TAROM-ului, că nu putem controla noi vremea, dar tot ce putem face este să ne întreptăm și noi împotriva celor care au greșit că nu putem să stăm tot timpul așa să ne uităm: ”Domne, hai să repare TAROM-ul”. Nu e vina TAROM-ului. A fost, pur și simplu, vina celor care nu au asigurat acea scară”, a afirmat Cuc.

Foto: aeronews.ro

