Situație stranie în care se regăsește generalul Lucian Pahonțu! Prins cu un plagiat grosolan într-o carte publicată în 2011, directorul Serviciului de Protecția și Pază (SPP) refuză să recunoască această lucrare și susține că nu el este acel Lucian Pahonțu trecut ca autor.

Este vorba de un curs universitar cu titlul “Comunicare și relații publice”, sub semnătura Lucian Pahonțu, a fost publicat la Editura Sitech din Craiova în anul 2011. Jurnalista Sidonia Bogdan a analizat această lucrare și a constat un plagiat evident.

"Autorul lucrării «Comunicare și Relații Publice» – curs universitar, publicat în 2011 de către Editura Sitech, la care faceți referire, nu este generalul Lucian-Silvan Pahonțu. Lucian-Silvan Pahonțu nu a ținut cursuri la nici o instituție de învățământ și nu a semnat acest curs. Orice alegație este falsă", a răspuns STS, la solicitarea Libertatea.

Contactați de surse menționată, experți în comunicare din cadrul facultăților de profil au susținut că nu cunosc nicio persoană cu numele Lucian Pahonțu în mediul academic sau, specific, un doctor specializat în comunicare.

Patronul editurii Sitech, Aurel Popa, unde a apărut cartea lui Pahonțu, a refuzat să ofere un răspuns despre autorul cărții.

"Nu știu dacă această carte aparține generalului Lucian Pahonțu, sunt bătrân și mai uit. Nu pot să verific în contabilitate", a afirmat acesta pentru Libertatea.

Cu toate acestea, Lucian Pahonțu este dat de gol de o altă carte pe care o semnează în 2011 la aceeași editură alături de mai multe persoane. Toți autorii acestei a doua cărți au CV-urile la vedere, fiind cadre sau foste cadre ale Academiei de Poliție, cu excepția misteriosului personaj Lucian Pahonțu. Nici această carte nu apare în CV-ul oficial al directorului SPP, de pe site-ul instituției. Unul din autori este chiar fostul rector al Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, Adrian Iacob, a fost trimis în judecată de DNA într-un dosar în care e acuzat de instigare la şantaj. Este vorba de dosarul deschis după amenințarea jurnalistei Emilia Șercan.

Contactat de Libertatea, alt autor al cărții, Ciprian Constantin, a confirmat că în acest al doilea volum este vorba chiar despre șeful SPP.

"Eu m-am ocupat de corectura volumului și am participat cu un capitol la carte. Da, am publicat împreună cu actualul șef al SPP, Lucian Pahonțu. Nu este nici o coincidență de nume, despre el vorbim, confirm on the record această informație", a răspuns acesta.

În analiza realizată de Sidonia Bogdan asupra primei cărți, cea plagiată de Lucian Pahonțu, găsim și un detaliu inedit. Directorul SPP a vrut să citeze din Constantin Noica, dar a greșit în așa fel încât a schimbat complet sensul frazei.

Astfel Constantin Noica evidenţiază, într-un eseu numit “Comunicare şi cuminecare”, felul în care limba română ar distinge între două sensuri ale comunicării: cel cibernetic – desemnat prin “comunicare”, şi cel mai profund, al împărtăşirii, dar şi al sugestiei – desemnat prin “cuminecare”.

În acest context, Noica afirmă: “Comunicarea e de date, de semnale sau chiar de semnificaţii şi înţelesuri; cuminecarea e de subînţelesuri.”.

În textul lui Lucian Pahonțu, citatul este distorsionat până la anularea sensului distincţiei, iar cel mai probabil eroarea este una de natură tehnică: “Comunicarea nu e totul (n.b. – această afirmaţie de la începutul citatului nu este a lui Noica şi este incorect inclusă în citat), comunicarea e de date, de semnale sau claăr (sic!) de semnificaţii şi înţelesuri; comunicarea (sic!) e de subînţelesuri.”

Lăsând la o parte adaosul atribuit incorect lui Noica, textul anulează complet distincţia pe care o propune filosoful român.