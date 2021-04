UPDATE: Pană de oxigen în TIR-ul ATI de la Spitalul Victor Babeș din București. Trei decedați si cinci transferați/ Ventilatoarele s-au blocat, iar angajatul care trebuia să le pună în funcțiune a refuzat să intre în unitate (VIDEO)

UPDATE: 12 aprilie, ora 21:00// Incidentul ar fi avut loc în jurul orei 17.00, potrivit surselor B1 TV. Departamentul pentru Situații de Urgență precizează că personalul medical care încadrează Unitatea de Terapie Intensivă a semnalat intrarea în avarie concomitent a tuturor ventilatoarelor regăsite în container și a comunicat echipei tehnica a spitalului că acesta prezenta o alama de supratensiune, respectiv presiune de peste 6 bari, limita maximă admisă. În urma verificării, ventilatoarele au rămas în avarie. Reprezentatul firmei distribuitoare a ventilatoare a refuzat intrare în unitatea, deși i-a fost oferit echipat de protecție împotriva COVID0-19 și a părăsit incinta spitalului.

