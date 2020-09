Pandemia de coronavirus. Când va primi România primele vaccinuri

România ar putea beneficia de un vaccin împotriva coronavirusului în primul trimestru al anului viitor, a declarat ministrul Sănătății. Nelu Tătaru a mai precizat că, în prima jumătate din 2021, am putea să producem vaccinul chiar la noi în țară. Până atunci, însă, românii trebuie să respecte regulile, pentru a ține sub control răspândirea bolii. Anterior, Tătaru afirmase că Uniunea Europeană a cumpărat, într-o primă tranșă, 30 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, iar România are asigurate 4% dintre acestea.

Un vaccin împotriva coronavirusului, posibil la începutul anului viitor, anunță Nelu Tătaru

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat miercuri seară, pentru Digi24, că România ar putea beneficia de un vaccin anti-COVID-19 în primul trimestru al anului viitor.

„Comisia Europeană are în discuţie, în evaluare şi contractarea cu șase firme producătoare. Sunt deja două care au semnat contractul. Noi suntem acolo, urmează ca în primul trimestru al anului viitor să beneficiem de un prim vaccin şi, în prima jumătate a anului, să putem să îl şi facem la noi în ţară”, a declarat Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătății a ținut apoi să sublinieze că nu putem trece cu bine de această epidemie decât respectând regulile stabilite de autorități.

Tătaru a explicat faptul că nu ne putem imuniza decât trecând prin boală sau având un vaccin, or în acest moment nu ne putem permite să alegem prima variantă: „Atunci vom aplica acele reguli şi măsuri care ne-au făcut ca până acum să gestionăm destul de bine această pandemie”.

Anterior, Tătaru declarase că Uniunea Europeană a contractat 30 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, într-o primă tranşă, iar România, raportat la numărul de locuitori, are asigurate 4% dintre acestea: „Comunitatea europeană va primi 30 de milioane într-o primă tranşă, având discuţii şi contracte ferme cu o serie de firme, iar noi urmează să primim o parte din aceste vaccinuri, raportat la numărul de populaţie. S-a decis, din cele 30 de milioane de doze de vaccin care vor fi primite într-o primă tranşă de comunitatea europeană noi suntem cu 4% – 1.290.000 de doze”.

Prioritate la vaccinare ar urma să aibă persoanele din „grupele extreme şi persoanele care lucrează direct cu populaţia, personalul medical, profesorii, personalul didactic”.

Cum explică Nelu Tătaru creșterea numărului de infectări cu SARS-CoV-2

Ministrul Sănătății a insistat pe respectarea regulilor mai ales acum, când întoarcerea oamenilor din vacanțe, reluarea activităților și redeschiderea școlilor pot antrena o răspândire mai agresivă a SARS-CoV-2, lucru pe care deja începem să-l vedem.

Miercuri, România a înregistrat cel mai mare număr de noi cazuri de coronavirus - 1.713.

„Suntem într-o lună în care vom avea o fluctuație a numărului de cazuri, și după numărul de teste, dar și luna cu cele mai multe măsuri de revenire la o cvasi-normalitate, incluzând aici începerea anului școlar, luna de campanie electorală, reînceperea activității în restaurante, cinematografe, revenirea populației din concedii, aglomerarea din transportul în comun și alegerile de la sfârșitul lunii”, a mai declarat ministrul Nelu Tătaru.

El a mai precizat că înțelege graba oamenilor, dar „precauțiile trebuie să fie maxime. Estimăm o creștere a numărului de cazuri”.

La rândul său, profesorul Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, a susținut că Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a cazurilor de coronavirus în toată Europa.

O amenințare mai mare: Epidemia de COVID-19, suprapusă peste gripa sezonieră

Anterior, ministrul Sănătății a avertizat că urmează o perioadă în care epidemia de coronavirus se va suprapune cu gripa sezonieră, fapt ce va constitui o provocare mai mare și va necesita o atenție sporită.

„Gripa sezonieră va șubrezi organismul. În contextul în care pregătim această toamnă avem acele 3 milioane de vaccinuri, iar din informațiile noastre sunt cumpărate deja 500.000 de vaccinuri. Recomandarea este să ne vaccinăm, mai ales cei care sunt în grupele de risc. Măcar să facem vaccinul pentru bolile pentru care putem”, a declarat Tătaru, pe 9 septembrie.