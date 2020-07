Pandemia de coronavirus, dintr-o perspectivă astrologică. Cristina Demetrescu: Toate țările sunt guvernate de aceleași stele, dar cei de la putere fac diferența (VIDEO)

Cristina Demetrescu a interpretat, duminică, în direct pe B1 TV, pandemia de coronavirus și efectele sale dintr-o perspectivă astrologică. Ea a explicat că „toate țările sunt guvernate de aceleași stele”, ceea ce înseamnă că „noi primim aceleași influxuri astrale”, dar că diferența dintre națiuni rezultă din „felul în care cei care au putere gestionează toată această situație”.

