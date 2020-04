Pandemia de coronavirus e în atenția întregii lumi, dar epidemia de rujeolă din România nu s-a terminat nici astăzi: Aproape 20.000 de cazuri și 64 de decese (VIDEO)

Pandemia globală cauzată de noul coronavirus captează atenția întregii lumi. Între timp însă, ceilalți viruși circulă ca înainte de starea de urgență. În ultimele sașe săptămâni, de exemplu, au fost raportate 236 de cazuri noi de rujeolă. Declarată în 2016, epidemia de rujeolă nu a fost închisă nici până astăzi. Bilanțul total al cazurilor este 19.756 de cazuri, dintre care 64 de decese, potrivit B1 TV.



Sandra Adalgiza Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București – Ilfov, a comentat situația miercuri, în direct pe B1 TV, în cadrul jurnalului de știri prezentat de Alexandru Rotaru. Întrebată cum dacă vaccinarea este în curs de desfășurare, ea a răspuns: „Da, este în desfășurare. Evoluția cazurilor de rujeolă continuă cam în același trend, un pic scăzut probabil poate datorită condițiilor de izolare instituite de pandemia de COVID-19, dar continuă să apară cazuri noi. În schimb, partea de vaccinare decurge, dar decurge cu dificultăți, pentru că pe de o parte oamenii sunt reticenți în a mai ieși din casă, chiar și pentru vaccinare, pe de altă parte sunt județe unde nu se furnizează la timp dozele de vaccin. După cum știți, direcțiile sanitare sunt supraaglomerate cu gestionarea cazurilor de COVID-19, pentru care trebuie să facă situații, anchete epidemiologice șamd. De aici, probabil, merge puțin mai greu sistemul de aprovizionare, pentru că nu toate județele au vaccin la ora asta, astfel încât aprovizionarea să decurgă constant ca și până acum”.

Întrebată dacă direcțiile sanitare nu mai atrag atenția asupra cazurilor de rujeolă, Sandra Adalgiza Alexiu a explicat: „Nu e vorba de atras atenția. Ele nu ne atrag atenția nouă, ca medici. Atragerea de atenție se face către populație, prin raportarea săptămânală pe site-ul Institutului de Sănătate Publică. De acolo ne luăm și noi informațiile. Eu am citit, zilele trecute, că erau 55 de cazuri noi săptămâna aceasta. Tocmai ca să putem argumenta faptul că programul de vaccinare trebuie să continue, mai ales în fața părinților care se tem să mai vină la cabinete”.

„Programele de vaccinare se referă la toate grupele de vârstă, pentru că se referă la toate tipurile de vaccin. România însă nu are un program de vaccinare pentru persoanele care depășesc 14 ani, decât doar anumite grupe de risc și peste grupele de risc se află și contacții persoanelor cu rujeolă, într-adevăr. Deci în România se pot vaccina atât persoanele care au vârsta pentru vaccinul de rujeolă, respectiv 9 luni, apoi 1 an, apoi 5 ani, dar se pot vaccina și persoanele care sunt contacții cu rujeolă și n-au fost vaccinați. Evident, la cerere, se poate vaccina oricine, pentru că vaccinul se face la orice vârstă”, a explicat Sandra Adalgiza Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București – Ilfov.

