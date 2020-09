Panică la Ministerul Transporturilor, după ce DSP a dispus închiderea biroului de presă al CNAIR după ce un angajat a fost confirmat cu coronavirus și a fost internat de urgență la spital. În plus angajați ai departamentului au avut întâlniri inclusiv cu șefii companiei dar și cu reprezentanți din Ministerul Transporturilor.

Mai multe detalii au fost oferite de realizatorul emisiunii “Drumurile noastre”, de pe B1 TV, Ștefan Etveș.

“Și la Tarom și la CFR s-au confirmat cazuri de coronavirus. Cu toate acestea nu s-au luat măsuri stricte. Mă refer la faptul că nu a fost anunțată DSP. Mai mult decât atât nu au fost izolați oamenii.

Revenind la CNAIR, ieri a fost confirmat un angajat al biroului de presă. Pentru că s-a confirmat acest lucru s-a decis închiderea biroului de presă din CNIR. Mie mi se pare foarte interesant cum acel angajat al biroului de presă din CNAIR a intrat în Ministerul Transporturilor în contextul în care ministerul este supravegheat de către armată. La fiecare intrare în minister există un soldat cu un termometru în mână. Acel angajat s-a simțit și rău, adică sunt șanse mari să fi avut temperatură. Pe lângă angajatul biroului de presă mai sunt doi șefi, două persoane din conducere aflate în izolare pentru că acele persoane au intrat în contact cu acel angajat”, a explicat Ștefan Etveș.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.