Momente de panică la metrou, vineri dimineață. Un fum dens a fost semnalat în vagoanele unei garnituri care circula în direcția Anghel Saligny, informează Știripesurse.ro.

Călătorii aflați în tren au apăsat butonul de panică și au deschis geamurile.

La fața locului se fac verificări pentru a se stabili sursa fumului.

INCENDIAR! FUEGO A AFLAT TOTUL DESPRE RELAȚIA IRINEI LOGHIN! ASTA LE ÎNTRECE PE TOATE! NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.