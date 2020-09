Panica și haosul s-au instalat repede la o școală din localitatea Murgeni. Mai mulți elevi și părinți au răspândit în comună un zvon potrivit căruia școlarii ar fi urmat să fie testați și vaccinați pentru COVID-19. Elevii au fugit de la ore sau au sunat acasă, iar părinții au venit imediat la unitatea de învățământ să ceară explicații, scrie Vremeanoua.ro.

Potrivit sursei citate, totul ar fi pornit după ce un elev a chiulit de la ore, însă ar fi fost surprins de către părinți. Pentru a scăpa nepedepsit, elevul le-ar fi spus părinților că în școală se fac teste pentru COVID-19, dar și vaccinuri. Părinții s-au anunțat unii pe alții și au venit să țipe revoltați în fața unității de învățământ, cerând socoteală personalului de la școală.

DSP Vaslui și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui au negat vehement informațiile potrivit cărora în unitatea de învățământ s-au realizat teste pentru COVID-19, dar și orice fel de acțiune medicală.

„Nu s-au eliberat doze de vaccin, nu existã nicio actiune de acest fel în judetul Vaslui”. „Un elev a plecat de la ore si a rãspândit zvonul cã în scoalã se fac teste pentru COVID-19, iar copiii sunt vaccinati. În realitate, nici vorbã de asa ceva, dar cu toate acestea mai multi pãrintii s-au adunat la scoalã si si-au luat copiii acasã fãrã sã verifice informatiile. Pentru a aplana întreaga situatie, conducerea unitãtii scolare a chemat Politia la fata locului”, a declarat inspectorul general al ISJ Vaslui, prof. Loredana Roman, potrivit sursei citate mai sus.

Personalul din instituția de învățământ nu a mai putut face față scandalului, motiv pentru care au chemat și organele de poliție. Abia la apariția echipajelor părinții s-au mai calmat, dar au rămas cu ideea că cineva vrea să le omoare copiii cu vaccinuri.

„Uitati, în direct, a fãcut anti-COVID fãrã sã stie familia copilului. Vã rugãm frumos sã dati distribuire. Uitati ce este aici, lume. Au speriat copiii! La scoalã speriati copiii! Animalelor! Uitati ce se întâmplã la scoala orasului Murgeni. Au terorizat sãracii copii la scoalã, le-a fãcut teste anti-COVID, vaccinare. Copii, doamnã, au fugit plângând acasã. Cum puteti sã spuneti ? Sute de copii au fugit din clasã. Vã rugãm frumos sã dati distribuire. Uitati cum fug pãrintii copiilor când au auzit. Suntem sãlbatici cã am venit sã ne salvãm copiii? Pãi îmi omori tu copilul, îi faci vaccin fãrã sã stiu? Le-a fãcut vaccin la copii fãrã sã fie anuntati pãrintii. Cum puteti sã faceti vaccin la copii, doamnã, ce inimã aveti? Doamnã, dumneavoastrã nu sunteti om ”, strigă un bărbat la începutul filmării, publicată de Vremeanoua.ro.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.ULTIMA ORĂ! Nicușor Dan îşi începe mandatul în FORȚĂ! Iată primii doi oameni pe care-i DĂ AFARĂ!