Pantofi damă - cum îi asortezi la ținutele de Crăciun

An de an, crearea ţinutei perfecte pentru sărbătoarea de Crăciun îţi dă bătăi de cap. Trebuie să recunoaştem că şi în acest an este o provocare. Totuși, în rândurile următoare nu vom vorbi doar despre ținute, dar şi despre cum potriveşti accesoriile şi pantofii la outfitul de sărbătoare.

Cum creezi ținute senzaționale de Crăciun cu pantofi damă

Roșul este cea mai populară culoare, când vine vorba de sărbătoarea Crăciunului. Chiar dacă alegi o rochie roşie pentru dejunul festiv sau selectezi o fustă plisată şi o cămașă roșie, efectul WOW este mai intens dacă potriveşti și pantofi damă expresivi! Nu fi zgârcită cu tine, pentru că vorbim de o sărbătoare a familiei, vorbim de ținute relaxante, dar cochete. Selectează încălţămintea pe care o adori din magazinele CCC. Fie că alegi să faci cumpărături online, fie că alegi să mergi în magazinul preferat, ai parte de aceleași surprize plăcute şi aceleași prețuri mici. Iată trei idei de ţinute cu pantofi din piele.

Ţinute cu rochii şi pantofi pentru dejun în familie

Dacă alegi să fii gazdă şi să petreci Crăciunul în familie alături de părinți, socri, copii, fini, nași, ştii clar că trebuie să fii impecabilă. Este necesar să adopţi o ţinută confortabilă, dar în același timp elegantă pe care să o pui în valoare cu pantofii preferați. Rochia roşie plisată este lejeră, confortabilă și poate fi combinată cu o curea lată şi o pereche de pantofi cu toc gros. În calitate de gazdă vei fi permanent în mişcare, deci încălţămintea pe care o selectezi trebuie să fie potrivită. Pentru a beneficia de un aer rafinat selectează pantofi cu toc gros realizaţi din piele întoarsă - sunt şi expresivi şi confortabili.

Ţinute cu salopetă şi pantofi pentru petreceri Crăciun la restaurant

Dacă în acest an alegeţi să petreceți Crăciunul la restaurant, cu siguranţă trebuie să iei în calcul o ţinută lejeră, vibrantă, cosmopolită. Salopeta este în acest caz soluţia salvatoare. Fie că adopţi o salopetă roşie ori una neagră sau una verde închis, vei beneficia de un outfit proaspăt. Nu uita de accesorii. Colierul supradimensionat şi cerceii cu perle sunt elemente care completează în mod natural o ţinută cosmopolită. În final, trebuie să selectezi cu atenţie pantofii. Poţi să acorzi un plus de încredere pantofilor stiletto. Sunt expresivi, captivanți şi îţi permit să oferi personalitate ţinutei pe care o porţi. Negri, roşii, nude sau maro, pantofii stiletto realizaţi din piele naturală sunt elemente cheie pentru petrecerile festive de Crăciun.

Ținute de Crăciun lejere pentru mese cu prietenii

Dacă ai ales să petreci în acest an alături de prietenii apropiaţi, cu siguranţă ai pregătit un dar frumos şi o ținută pe măsură. Fie că preferi pantaloni din piele şi o bluză subțire sau fustă scurtă şi pulover cu imprimeu tematic, pantofii trebuie să fie pe măsură. Alege pantofi care-ţi permit să te simţi perfect. Poți opta pentru pantofi cu talpă joasă care dau eleganță ținutelor cu accente ușor masculine sau, dimpotrivă, poţi purta pantofi cu toc subțire dacă vrei să beneficiezi de o ţinută autentică feminină. Pe partea de accesorii, lucrurile sunt destul de permisive. Poți purta ceasuri de mână şi braţări discrete ori poți alege bijuterii supradimensionate care captează atenţia.

Indiferent de ţinuta pe care alegi să o porţi şi de combinaţiile pe care le realizezi, trebuie să îţi aminteşti că sărbătoarea Crăciunului este despre bucuria de a fi alături de cei dragi! Savurează momentele speciale şi magia iernii în compania celor pe care îi apreciezi!