UPDATE: Papa Francisc a ajuns la Catedrala Catolică Sfântul Iosif unde a fost așteptat de peste 10.000 de români.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Video: B1.ro/ Andrei Ștefan

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Video: B1.ro/ Andrei Ștefan

Papa Francisc a urcat pentru prima dată în papamobilul pentru vizita Suveranului Pontif în România. Acesta se îndreaptă de la Catedrala Mântuirii Neamului către Catedrala Catolică Sfântul Iosif.

Câteva zeci de mii de oameni se află în stradă pentru a îl vedea. De asemenea, aproximativ 1.000 de persoane se vor afla în Catedrala Sfântul Iosif.

Corespondentul B1.ro la faţa locului, Andrei Ştefan, a surprins momentele în care zeci de mii de oameni se pregătesc să îl întâmpine pe Papa Francisc la sosirea la Catedrala Sfântul Iosif.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Călătoria apostolică a papei Francisc în România are loc la 20 de ani după cea efectuată de Sfântul Ioan Paul al II-lea, în 1999, şi se desfăşoară sub genericul "Să mergem împreună”.