Papa Francisc a vorbit, vineri, în discursul său de la Palatul Cotroceni, despre problema migrației. Suveranul Pontif a adus un omagiu românilor care au plecat să lucreze în străinătate și care, prin sacrificiul lor, “îmbogățesc țările în care au emigrat”.

”Aduc un omagiu sacrificiului fiilor și fiicelor României care, prin cultura lor, îmbogățesc țările în care au emigrat și își ajută familiile rămase acasă în țară”, a declarat Papa Francisc.

