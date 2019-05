Papa Francisc a ajuns la București. Suveranul Pontif a fost întâmpinat la Aeroportul Otopeni de președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis.

Ulterior, delegația oficială a pornit spre Palatul Cotroceni, unde Papa va fi primit pe Platoul Marinescu de garda de onoare, transmite corespondentul B1.ro Andrei Ștefan.

Video: B1.ro / Andrei Ștefan

De asemenea, delegația oficială a președinției așteaptă sosirea Papei. Comitetul de primire este îmbrăcat, la unison, în ținută sobră, în culori închise.

La Palatul Cotroceni au ajuns și oficiali de la Vatican. Este vorba despre episcopi ce îl însoțesc pe Suveranul Pontif în turneaul din țara noastră, în perioada 31 mai - 2 iunie.

Se va intona intona imnul de stat de stat, iar după acest moment, presedintele Iohannis si Papa Francisc vor avea convorbiri tete-a-tete, urmate de intalnirea cu autoritatile, societatea civila si corpul diplomatic.

Seful statului va sustine o alocutiune, iar Suveranul Pontif un discurs.

