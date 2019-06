Papa Francisc a vorbit duminică, în discursul rostit pe Câmpia Libertății de la Blaj, despre suferințele îndurte de români de-a lungul istorie, în momentele în care ”greutatea ideologiei sau a regimului este mai puternică decât viața”.

Suveranul Pontif a făcut referire, în acest context, la cei șapte episcopi greco-catolici pe care i-a beatificat, în timpul slujbei de la Blaj, oficiată în fața a 100.000 de credincioși.

”Aceste ţinuturi cunosc bine ceea ce înseamnă suferinţa oamenilor atunci când greutatea ideologiei sau regimului este mai puternică decât viaţa şi se pune deasupra a toate, ca normă a vieţii înseşi şi a credinţei persoanelor, când capacitatea de decizie, libertatea şi spaţiul pentru creativitate este redus şi de-a dreptul eliminate.

Voi aţi suferit din cauza discursurilor şi acţiunilor bazate pe discreditare, care duceau până la expulzarea şi distrugerea aceluia care nu putea să se apere şi reduceau la tăcere vocile disonante. Îi avem în minte, în mod deosebit, pe cei şapte Episcopi Greco-catolici pe care am avut bucuria să-i proclaim Fericiţi.

În faţa persecuţiei aprige din partea regimului, ei au dat dovadă de o credință și de o iubire pentru poporul lor. Cu mare curaj și tărie interioară au acceptat să fie supuși la o dură detenție și la tot felul de cruzimi, decât să renege apartenența la iubita lor bierserică.

Acești Păstori, martiri ai credinței, au recâștigat și au lăsat poporului român o prețioasă moștenire pe are o putem sintetiza în două cuvinte libertate și milostivenie”, a spus Sfântul Părinte.

Papa Francisc a vorbit și despre semnificația simbolică a Câmpiei Libertății de la Blaj.

”Gândidu-mă la libertate, nu pot să nu remarc faptul că celebrăm această Dumnezeiască Liturghie pe Câmpia Libertății. Acest loc semnificativ evocă unirea Poporului dumneavoastră care s-a realizat în divinitatea exprimărilor religioase: aceste lucru constituie un patrimoniu spiritual care îmbogățește și caracterizează cultura și identitatea națională română.

Noii Fericiți au suferit și și-au sacrificat viața, opunându-se unui sistem ideologic tiran și coercitiv în ceea ce privește drepturile fundamentale ale persoanei umane.

În aceea perioadă de tristă amintire, viața comunității catolice era pusă la grea încercare de regimul dictatorial și ateu: toți episcopii și mulți credincioși ai Bisericii Greco Catolice și ai Bisericii Catolice de Rit Latin au fost prigoniți și condamnați la închisoare”, a mai spus papa Francisc.

Suveranul Pontif a făcut referire și la perioada de detenție a Episcopului Iuliu Hossu și de atitudinea sa de ”milostivire faţă de torționari”.

”Un alt aspect al moștenirii spirituale a noilor Fericiți este milostivenia. Tenacitatea în a profesa fidelitatea lui Cristos era însoțită în ei de o dispozișie la martiriu fără cuvinte de ură pentru prigonitori, față de care au demonstrat o blândețe considerabilă.

Este grăitor ceea ce a declanșat în timpul închisorii Episcopul Iuliu Hossu: . Aceste cuvinte sunt simbolul și sinteza atitudinii cu care acești Fericiți în perioada de încercare au sprijinit poporul lor în a continua să mărturisească credința fără să se răzbune și fără să cedeze.

Această atitudine de milostivire faţă de torționari este un mesaj profetic, deoarece se prezintă astăzi ca o invitație făcută tututor să învingem ranchiuna prin caritate și iertare, trăind în mod coerent și curajos credința creștină. (...)

Dragi frați și surori, chiar și astăzi reapar noi ideologii care, într-un mod subtil, încearcă să se impună și să-i dezrădăcineze, pe oameni din cele mai bogate tradiții ale lor culturale și religioase. (...) Aș dori să vă încurajez să duceți lumina Evangheliei la contemporanii noștri și să continuați să luptați ca acești fericiți împotriva acestor noi ideologii care apar”, a mai spus Papa Francisc.

