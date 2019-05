Și Cercetașii României îl întâmpină pe Papa Francisc: Am considerat că este ideal să fim și noi prezenți, mai ales că o parte dintre noi suntem catolici (VIDEO)

Papa Francisc a fost întâmpinat la aeroport de președintele Iohannis și de Prima Doamnă, Carmen Iohannis.

La Cotroceni, anunțul sosirii acestuia a fost primit cu multă bucurie. Printre persoanele prezente, care-l așteaptă pe Suveranul Pontif la Palat, s-au numărat și câteva zeci de cercetași.

Unul dintre ei i-a povestit corespondentului B1.RO, Andrei Ștefan, motivul pentru care se află acolo.

”Am venit azi aici să asistăm la întâmpinarea Suveranului Pontif de către președintele Klaus Iohannis. Pe noi ne-au selectat pentru că, la un moment dat, am avut un eveniment cu Administrația Prezidențială și am obținut Înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale. Prin urmare, am considerat că este ideal să fim și noi prezenți la acest eveniment, mai ales că o parte dintre noi suntem catolici”, a susținut Alex.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.